В Днепре сгорел продуктовый киоск.

Во вторник, 16 июля, на улице Юрия Кондратюка Новокодацкого района произошел пожар – загорелся продуктовый киоск. Как сообщили в ГСЧС, вызов поступил в 11:27. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Спасатели выяснили, что внутри продуктового киоска горело пластиковое убранство стен, потолка и торговое оборудование. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. В 11:49 возгорание полностью ликвидировали.
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