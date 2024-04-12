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В Днепре сегодня выключат свет на 12 часов: кому не повезет

Сегодня 07:00
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Подготовьтесь!

Новости Днепра про В Днепре сегодня выключат свет на 12 часов: кому не повезет

Сегодня, 12 апреля, в Днепре снова будут выключать свет в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Так, ориентировочно с 8:00 до 20:00 будет прекращена подача электроэнергии на:

  • ул. Аэропорт, 33, 37.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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