В Днепре сегодня выключат свет на 12 часов: кому не повезет

Подготовьтесь!

Сегодня, 12 апреля, в Днепре снова будут выключать свет в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Так, ориентировочно с 8:00 до 20:00 будет прекращена подача электроэнергии на:

ул. Аэропорт, 33, 37.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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