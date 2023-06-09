В Днепре сегодня три популярных трамвая закончат работу раньше

В пятницу, 9 июня, трамваи №5, №18 и №19 закончат работу раньше.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Отмечается, что изменения связаны с асфальтированием проезжей части проспекта Сергея Нигояна.
Итак, последние отправления с конечных остановок:
Маршрут №5:
Маршрут №18:
Маршрут №19:
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
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