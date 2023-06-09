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В Днепре сегодня три популярных трамвая закончат работу раньше

Сегодня 18:20
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Важная информация!

Новости Днепра про В Днепре сегодня три популярных трамвая закончат работу раньше

В пятницу, 9 июня, трамваи №5, №18 и №19 закончат работу раньше.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Отмечается, что изменения связаны с асфальтированием проезжей части проспекта Сергея Нигояна.

Итак, последние отправления с конечных остановок:

Маршрут №5: 

  • от ж/м Западный в 21:28;
  • от Университета науки и технологий в 20:28.

Маршрут №18:

  • от ДЕВЗа в 19:50;
  • от ж/м Левобережный-3 в 20:28.

Маршрут №19:

  • от пл. Старомостовая в 19:56;
  • от ж/м Левобережный-3 в 20:52.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

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