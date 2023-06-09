В Днепре сегодня три популярных трамвая закончат работу раньше

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Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

В пятницу, 9 июня, трамваи №5, №18 и №19 закончат работу раньше.

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