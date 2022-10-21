В Днепре сегодня снова нет воды: где именно и почему

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Вагнера, 24 прекращено водоснабжение:
Кроме того, аварийные работы проводятся на улице Опытной, 20. Поэтому сегодня без воды остались жители села Александровка.
Также сегодня нет воды у жителей следующих улиц:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре несколько жилых массивов останутся без воды на два дня: адреса.
Читайте также:
Александра Лучка
Автор:
Эксперты NASA заявили, что к Земле приближаются 30 тыс опасных…
Недавно мы писали, что бывший народный депутат Украины Максим Микитась…
Вчера, 20 октября, в 19:41 на линию «101» сообщили о…
В Днепре таксист Bolt всю поездку рассказывал о бандеровцах и…
Зимние и осенние платья не так часто меняются на модных подиумах. Дизайнеры в основном ориентируются на одни и те же тренды, только незначительно видоизменяя их.
Эксперты NASA заявили, что к Земле приближаются 30 тыс опасных астероидов, а средний размер одного такого космического объекта составляет около километра в ширину. Но также среди них есть и те, чья ширина составляет более 140 км. Пока что они находятся…
Недавно мы писали, что бывший народный депутат Украины Максим Микитась пытался подкупить мэра Днепра взяткой в размере 22 млн евро.
В Кривом Роге вчера отключили электричество 70 объектам торговли, не соблюдавшим режим экономии.
Вчера, 20 октября, в 19:41 на линию «101» сообщили о том, что на улице Терещенковской Амур-Нижнеднепровского района дерево упало на легковые автомобили.
В Днепре таксист Bolt всю поездку рассказывал о бандеровцах и унижении русскоязычных.
Важная информация!
Кабмин пересмотрел стоимость услуг в сфере миграции. В правительстве сообщили о подорожании срочного оформления паспортов, загранпаспортов и проездного документа беженца.
В Днепре на улице Стартовая загорелся металлический ангар.
25 и 26 октября в Днепре жители нескольких жилых массивов останутся без воды. Все из-за плановых профилактических работ на очистных сооружениях насосно-фильтровальной станции водоснабжения Нижнеднепровск-Узел.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!