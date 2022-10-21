В Днепре сегодня снова нет воды: где именно и почему

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре несколько жилых массивов останутся без воды на два дня: адреса.

Также сегодня нет воды у жителей следующих улиц:

Кроме того, аварийные работы проводятся на улице Опытной, 20. Поэтому сегодня без воды остались жители села Александровка.

Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Вагнера, 24 прекращено водоснабжение:

В пятницу, 21 октября, некоторые жители Днепра снова остались без воды.

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