В Днепре сегодня не будут выключать свет, но есть нюанс

Сегодня, 5 февраля, в Днепре и области не будут выключать свет до 16:00.

Как сообщили в ДТЭК «Днепровские электросети», на 5 февраля НЭК «Укрэнерго» предоставила ограничение потребления для Днепропетровской области только на вторую половину дня.

Поэтому стабилизационные графики начнут применяться с 16:00 до 20:00. Найти их можно здесь.

К тому же следует отметить, что это не касается абонентов, которых обслуживает ЦЭК. Поэтому ищите график вероятных отключений здесь.

Берегите себя и умеренно потребляйте электроэнергию!

Верим в победу!

Читайте также:

Погода в Днепре в воскресенье, 5 февраля: облачно и без осадков

Українська Русский

Автор: