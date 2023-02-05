В Днепре сегодня не будут выключать свет, но есть нюанс

Как сообщили в ДТЭК «Днепровские электросети», на 5 февраля НЭК «Укрэнерго» предоставила ограничение потребления для Днепропетровской области только на вторую половину дня.
Поэтому стабилизационные графики начнут применяться с 16:00 до 20:00. Найти их можно здесь.
К тому же следует отметить, что это не касается абонентов, которых обслуживает ЦЭК. Поэтому ищите график вероятных отключений здесь.
Берегите себя и умеренно потребляйте электроэнергию!
Верим в победу!
Читайте также:
Погода в Днепре в воскресенье, 5 февраля: облачно и без осадковАлександра Лучка
Автор:
Как прошла ночь в Днепропетровской области, рассказал Николай Лукашук, председатель…
В январе потребность в мощности для Днепропетровской области составила 2200…
Сегодня состоялось заседание Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, на котором…
Хорошая новость!
Как прошла ночь в Днепропетровской области, рассказал Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета.
Одевайтесь теплее, друзья!
Волонтеры Кривого Рога Днепропетровской области организовали благотворительную акцию "Гривна Победы", чтобы помочь бойцам ВСУ.
В субботу, 4 февраля, Украина разорвала двустороннее соглашение с государством-террористом Россией о сотрудничестве в сфере исследования и использования космоса в мирных целях. Это произошло спустя почти 27 лет после его заключения.
В субботу, 4 февраля, в Днепре на проспекте Дмитрия Яворницкого, возле театра оперы и балета, произошло ДТП. Появились подробности об обстоятельствах аварии и пострадавших.
В сети распространили информацию о том, что Россия планирует осуществить новое полномасштабное наступление уже на этих выходных в ночь с субботы на воскресенье. Эти данные оказались фейком.
В субботу, 4 февраля, в Днепре на проспекте Дмитрия Яворницкого, возле театра оперы и балета, произошла авария.
В Днепре на Калиновой пьяный мужчина залез на крышу трехэтажного дома и отказывался слезать. Очевидцам пришлось вызвать правоохранителей.
4 февраля полицейские Павлограда арестовали местного жителя, который бросил гранату в чужой двор. Накануне правоохранители провели в доме подозреваемого обыск, найдя еще оружие и боеприпасы.
В пятницу, 3 февраля, на автодороге М-30, вблизи села Булаховка Павлоградского района, произошло серьезное ДТП.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!