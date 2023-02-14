В Днепре сегодня не будут выключать свет, но есть нюанс

Сегодня один из самых романтических праздников в году. И хотя для настоящей любви даты в календаре не имеют значения, День Святого Валентина в Украине популярен и многие его отмечают, чтобы еще раз или, возможно, первый раз, признаться другому человеку в…

просмотров