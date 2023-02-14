В Днепре сегодня не будут выключать свет, но есть нюанс

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».
Отмечается, что сегодня «Укрэнерго» не предоставлял ограничений потребления электроэнергии. Это позволяет не отключать свет в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.
Однако при перегрузке сетей возможны ограничения электроснабжения согласно стабилизационным графикам.
Посмотреть их можно:
Выстоим и победим!
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