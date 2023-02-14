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В Днепре сегодня не будут выключать свет, но есть нюанс

Сегодня 10:21
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Сегодня, 14 февраля, в Днепре и области не планируют выключать свет.

Новости Днепра про В Днепре сегодня не будут выключать свет, но есть нюанс

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».

Отмечается, что сегодня «Укрэнерго» не предоставлял ограничений потребления электроэнергии. Это позволяет не отключать свет в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

Однако при перегрузке сетей возможны ограничения электроснабжения согласно стабилизационным графикам.

Посмотреть их можно:

Выстоим и победим!

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