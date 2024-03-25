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В Днепре сегодня на весь день выключат свет: адреса

Сегодня 07:00
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Новости Днепра про В Днепре сегодня на весь день выключат свет: адреса

Сегодня, 25 марта, в Днепре будут выключать свет в некоторых домах.

Причина — проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, ориентировочно с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Квартальная: 11, 13, 17, 25, 27, 29, 31, 37;
  • ул. Инженерная: 2-А, 4, 6;
  • ул. Казакевича: 1-4;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 113, 115, 118-Д, 119-133 (нечетные).

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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