В Днепре сегодня на весь день выключат свет: адреса

Сегодня, 25 марта, в Днепре будут выключать свет в некоторых домах.
Причина — проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, ориентировочно с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
Читайте также:
Автор:
В Днепре судили банду, забиравшую квартиры у пенсионеров.
Самый первый McDonald’s был открыт в Украине в конце мая…
Мужчины, укравшие кабель, пытались спрятаться от патрульных за деревьями.
В Днепре заметили делового гуся в сапогах.
В Днепре судили банду, забиравшую квартиры у пенсионеров.
Самый первый McDonald’s был открыт в Украине в конце мая 1997 года в столице, а уже зимой того же года ресторан быстрого питания открылся в Днепре.
Нужна ваша помощь!
Мужчины, укравшие кабель, пытались спрятаться от патрульных за деревьями.
В Днепре заметили делового гуся в сапогах.
С фронта эвакуировали еще две каменные бабы старше 800 лет.
Пострадавшего мальчика госпитализировали в больницу.
Местные жители сильно перепугались.
Хорошего дня, друзья!
Вчера оккупационные войска обстреливали энергосистему и гражданскую инфраструктуру Днепропетровской области.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!