В Днепре сегодня на некоторых улицах внезапно исчезла вода: причина и адреса

Сегодня, 21 февраля, в Днепре на некоторых улицах внезапно исчезла вода.
Все из-за того, что коммунальщики проводят аварийные работы.
Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».
Так, прекращено водоснабжение:
Обновлено: также прекращено водоснабжение улиц:
Подачу воды обещают возобновить после завершения работ!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре с 21 по 29 февраля будут отключать газ.
Читайте также:
Автор:
Несмотря на близость к реке жители Екатеринослава не использовали ее…
На месте Дома книги в Днепре в 1950-х годах стоял…
В Днепропетровской области не собираются проводить принудительную эвакуацию.
Будьте внимательны!
В сети вспомнили вдохновляющее обращение Мустафы Джемилева, где он спрогнозировал судьбу оккупированного Крыма.
Теперь правоохранителю грозит наказание в виде до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.
Несмотря на близость к реке жители Екатеринослава не использовали ее для купания как вида отдыха. В 1870-х годах было популярно кататься на лодках по реке, а весь берег Днепра был занят складами и лесопильнями. Там, где их не было –…
Не стало днепровского художника Александра Демидова.
На месте Дома книги в Днепре в 1950-х годах стоял старинный особняк. В нем находилась поликлиника. Рядом, там, где сегодня находится продуктовый магазин – находилось еще одно старинное здание.
Из-за блокады протестующими границы с Польшей также будут проблемы с автогазом.
Светлая память!
В Днепре за распитие алкоголя задержали мужчину с поддельным паспортом.
Жена следователя из Днепра приобрела Tesla в 2022 году выпуска за 10 тысяч гривен.
Инициатива продлится до 31 марта!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!