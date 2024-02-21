Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре сегодня на некоторых улицах внезапно исчезла вода: причина и адреса

В Днепре сегодня на некоторых улицах внезапно исчезла вода: причина и адреса

Сегодня 15:27
просмотров

Сделайте дома запасы питьевой и технической воды - на всякий случай!

Новости Днепра про В Днепре сегодня на некоторых улицах внезапно исчезла вода: причина и адреса

Сегодня, 21 февраля, в Днепре на некоторых улицах внезапно исчезла вода.

Все из-за того, что коммунальщики проводят аварийные работы.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Так, прекращено водоснабжение:

  • ул. Беляева, 20-22;
  • ул. Ю. Кондратюка, 58-110,
  • ул. Сталеваровская,
  • пер. Больничный,
  • пер. Старобольничный,
  • ул. Зимних Походов, 10, 10-А.

Обновлено: также прекращено водоснабжение улиц:

  • Бориспольская;
  • Ивана Выговского;
  • Омеляновича-Павленко.

Подачу воды обещают возобновить после завершения работ!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре с 21 по 29 февраля будут отключать газ.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре сегодня на некоторых улицах внезапно исчезла вода: причина и адресаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре сегодня на некоторых улицах внезапно исчезла вода: причина и адресаРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Где находились и как выглядели первые купальни на Днепре в Екатеринославе
Новости Днепра
Сегодня 15:53
Где находились и как выглядели первые купальни на Днепре в Екатеринославе

Несмотря на близость к реке жители Екатеринослава не использовали ее…

Детская поликлиника и фонтан в сквере: что раньше было на месте Дома книги в Днепре (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 13:59
Детская поликлиника и фонтан в сквере: что раньше было на месте Дома книги в Днепре (ФОТО)

На месте Дома книги в Днепре в 1950-х годах стоял…

На Днепропетровщине опровергли слухи о принудительной эвакуации некоторых районов
Новости Днепра
Сегодня 10:42
На Днепропетровщине опровергли слухи о принудительной эвакуации некоторых районов

В Днепропетровской области не собираются проводить принудительную эвакуацию.

Важно: жителей Днепра предупредили об изменениях в работе общественного транспорта
Новости Днепра
Сегодня 10:01
Важно: жителей Днепра предупредили об изменениях в работе общественного транспорта

Будьте внимательны!

Последние новости

«Есть основания полагать, что это последний год»: в сети вспомнили вдохновляющее обращение Джемилева о судьбе Крыма
«Есть основания полагать, что это последний год»: в сети вспомнили вдохновляющее обращение Джемилева о судьбе Крыма

В сети вспомнили вдохновляющее обращение Мустафы Джемилева, где он спрогнозировал судьбу оккупированного Крыма.

Сегодня 16:29
2
просмотров
Коп из Днепра предложил виновнику ДТП «решить все его проблемы» за 2 тыс. долларов
Коп из Днепра предложил виновнику ДТП «решить все его проблемы» за 2 тыс. долларов

Теперь правоохранителю грозит наказание в виде до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Сегодня 16:17
4
просмотров
Где находились и как выглядели первые купальни на Днепре в Екатеринославе
Где находились и как выглядели первые купальни на Днепре в Екатеринославе

Несмотря на близость к реке жители Екатеринослава не использовали ее для купания как вида отдыха. В 1870-х годах было популярно кататься на лодках по реке, а весь берег Днепра был занят складами и лесопильнями. Там, где их не было –…

Сегодня 15:53
2
просмотров
Ушел из жизни известный художник из Днепра
Ушел из жизни известный художник из Днепра

Не стало днепровского художника Александра Демидова.

Сегодня 14:49
3
просмотров
Детская поликлиника и фонтан в сквере: что раньше было на месте Дома книги в Днепре (ФОТО)
Детская поликлиника и фонтан в сквере: что раньше было на месте Дома книги в Днепре (ФОТО)

На месте Дома книги в Днепре в 1950-х годах стоял старинный особняк. В нем находилась поликлиника. Рядом, там,  где сегодня находится продуктовый магазин – находилось еще одно старинное здание.

Сегодня 13:59
2
просмотров
Из-за блокады границы с Польшей взлетят цены на автогаз: будет ли дефицит
Из-за блокады границы с Польшей взлетят цены на автогаз: будет ли дефицит

Из-за блокады протестующими границы с Польшей также будут проблемы с автогазом.

Сегодня 13:53
0
просмотров
В 86 лет умер борец за независимость Украины и диссидент Степан Хмара
В 86 лет умер борец за независимость Украины и диссидент Степан Хмара

Светлая память!

Сегодня 13:37
4
просмотров
С чужим паспортом: житель Днепра «под прикрытием» распивал пиво посреди улицы
С чужим паспортом: житель Днепра «под прикрытием» распивал пиво посреди улицы

В Днепре за распитие алкоголя задержали мужчину с поддельным паспортом.

Сегодня 12:58
2
просмотров
Жена следователя из Днепра купила TESLA за 10 тыс. грн, хотя цена «с рук» стартует от 30 тыс. долларов
Жена следователя из Днепра купила TESLA за 10 тыс. грн, хотя цена «с рук» стартует от 30 тыс. долларов

Жена следователя из Днепра приобрела Tesla в 2022 году выпуска за 10 тысяч гривен.

Сегодня 12:02
6
просмотров
В Днепре собирают российские книги, чтобы приобрести авто для Сил обороны: куда нести
В Днепре собирают российские книги, чтобы приобрести авто для Сил обороны: куда нести

Инициатива продлится до 31 марта!

Сегодня 10:47
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх