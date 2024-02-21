В Днепре сегодня на некоторых улицах внезапно исчезла вода: причина и адреса

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре с 21 по 29 февраля будут отключать газ.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Все из-за того, что коммунальщики проводят аварийные работы.

Сегодня, 21 февраля, в Днепре на некоторых улицах внезапно исчезла вода.

На месте Дома книги в Днепре в 1950-х годах стоял…

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