В Днепре сегодня два популярных трамвая закончат работу раньше

Сегодня, 18 июля, трамваи №1 и №5 закончат свою работу раньше.
Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт» горсовета.
Причина – проведение ремонта трамвайного пути на остановке «Университет науки и технологий».
Итак, последние отправления с конечных остановок:
Трамвай №1:
Трамвай №5:
Учитывайте это, чтобы не ждать на остановке!
Напомним, ранее мы писали, что сегодня в Днепре трамваи №18, №19 и троллейбусы №20 тоже закончат свою работу раньше.
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