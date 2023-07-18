В Днепре сегодня два популярных трамвая закончат работу раньше

Учитывайте это, чтобы не ждать на остановке!

Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт» горсовета.

Сегодня, 18 июля, трамваи №1 и №5 закончат свою работу раньше.

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