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В Днепре сегодня два популярных трамвая закончат работу раньше

Сегодня 14:22
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Важная информация!

Новости Днепра про В Днепре сегодня два популярных трамвая закончат работу раньше

Сегодня, 18 июля, трамваи №1 и №5 закончат свою работу раньше.

Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт» горсовета.

Причина – проведение ремонта трамвайного пути на остановке «Университет науки и технологий».

Итак, последние отправления с конечных остановок:

Трамвай №1:

  • от Железнодорожного вокзала в 21:27;
  • от УГУНТ в 21:59.

Трамвай №5:

  • от ж/м Западный в 20:34;
  • от УГУНТ в 21:02.

Учитывайте это, чтобы не ждать на остановке!

Напомним, ранее мы писали, что сегодня в Днепре трамваи №18, №19 и троллейбусы №20 тоже закончат свою работу раньше.

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