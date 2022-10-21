В Днепре сделали гигантский флаг из сине-желтых роллов (ФОТО)

В пятницу, 21 октября, в центре Днепра выложили флаг из сине-желтых японских роллов, об этом пишет Суспільне.
Известно, что для этого было использовано 5 тысяч роллов. Попробовать их могут все желающие, а на вырученные за вкусняшки деньги, организаторы планируют купить для военных квадрокоптер, а для жителей Никополя продукты.
Читайте также:
Автор:
Необычная благотворительная акция пройдет в Днепре в пятницу, 21 октября,…
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко подтвердил два "прилета" в…
Шотландский актер Робби Колтрейн скончался в 72 года.
Российские оккупационные войска в понедельник, 10 октября, атаковали Кривой Рог…
Слава Украине! Слава ВСУ!
Отец 6-летней девочки из Никополя рассказал, как их дом накрыло артиллерией и что сейчас с его маленькой дочерью.
Бесплатный автобус теперь дважды в неделю будет курсировать из деоккупированных сел Херсонской области в Кривой Рог на Днепропетровщине.
Вчера, 20 октября, в 16.35 на линию «101» сообщили, что на улице Байкальской горит гараж.
В Днепре медики спасли свою коллегу из Донбасса, выжившую после артобстрела.
«Озерка» - один из самых больших и самых популярных рынков Днепра. Тут можно купить все: от мяса до заколки для волос. Каждый день сюда приходят трудится тысячи продавцов, грузчиков, и столько же покупателей. Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел базар…
На Днепропетровщине и по всей Украине из-за ракетных ударов россии по объектам энергетической инфраструктуры ввели режим тотальной экономии электроэнергии.
Будьте внимательны!
Если вы вдруг забегались и не помните, когда в школах начинаются осенние каникулы, мы напоминаем вам.
В Днепропетровской области задержали очередных сторонников России.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!