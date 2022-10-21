В Днепре сделали гигантский флаг из сине-желтых роллов (ФОТО)

Известно, что для этого было использовано 5 тысяч роллов. Попробовать их могут все желающие, а на вырученные за вкусняшки деньги, организаторы планируют купить для военных квадрокоптер, а для жителей Никополя продукты.

В пятницу, 21 октября, в центре Днепра выложили флаг из сине-желтых японских роллов, об этом пишет Суспільне.

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