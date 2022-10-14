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В Днепре сдают в аренду учебный корпус, университетский гараж в центре и поликлинику

Сегодня 15:56
просмотров

В Днепре выставили на аукцион для сдачи в аренду находящиеся в собственности государства помещения.
Новости Днепра про В Днепре сдают в аренду учебный корпус, университетский гараж в центре и поликлинику

фото иллюстративное

Об этом говорится на сайте Фонда госимущества в Днепропетровской области.

Все аукционы запланированы с 18 по 21 октября.

Больше помещений в аренду в Днепре предлагает взять Украинский государственный университет науки и технологий. УГХТУ отдает в год три помещения, которые находятся на его балансе.

Два из них расположены по адресу Набережная Победы, 38а и находяться в 4 учебном корпусе. Их площади 220,9 и 425,2 квадратных метра. Цена вопроса – 1 гривна за квадратный метр.

Кроме того, предлагаеться еще одно помещение под сдачу площадью 594,5 м2 находится на ул. Адмиральской, 30. Цена – 679,1 грн.

Новости Днепра про В Днепре сдают в аренду учебный корпус, университетский гараж в центре и поликлинику

Новости Днепра про В Днепре сдают в аренду учебный корпус, университетский гараж в центре и поликлинику

Новости Днепра про В Днепре сдают в аренду учебный корпус, университетский гараж в центре и поликлинику

«Днепровская политехника» готова отдать в аренду свой гараж на проспекте Яворницкого, 15-д площадью 161 м2 за 2714,58 грн.

Новости Днепра про В Днепре сдают в аренду учебный корпус, университетский гараж в центре и поликлинику

Кроме университетов свое имущество в аренду готовы отдать и медучреждения. К примеру, поликлиника МВД, расположенная на улице Полигонной в Днепре, готова сдать арендаторам 10,4 м2 своей площади за 679,1 грн.

Новости Днепра про В Днепре сдают в аренду учебный корпус, университетский гараж в центре и поликлинику

Самый удивительный лот предлагается в Кривом Роге. Там в аренду сдают 13,4 квадратных метра крыши и нежилое помещение в 9 м2 общежития по улице Ушакова, 4. Стартовая цена аренды всего 10,45 грн в месяц.

Новости Днепра про В Днепре сдают в аренду учебный корпус, университетский гараж в центре и поликлинику

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Новости Днепра про В Днепре сдают в аренду учебный корпус, университетский гараж в центре и поликлиникуУкраїнська Новости Днепра про В Днепре сдают в аренду учебный корпус, университетский гараж в центре и поликлиникуРусский

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