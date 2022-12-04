Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре сбили женщину: она погибла на месте

Сегодня 18:39
просмотров

В Днепре на набережной Победы произошло ДТП.

В ночь с 3 на 4 декабря около 22:50 в Днепре произошло ДТП возле яхт-клуба «Січ».

Женщина 41 года переходила дорогу в неустановленном месте, на дороге ёё сбил Mercedes Benz, после чего она упала на встречную полосу под колеса Skoda Octavia.

Пострадавшая погибла сразу.

Следователи устанавливают обстоятельства и проводят экспертизы.

Новости Днепра про В Днепре сбили женщину: она погибла на месте

#image_title

Новости Днепра про В Днепре сбили женщину: она погибла на местеУкраїнська Новости Днепра про В Днепре сбили женщину: она погибла на местеРусский

Автор:


#
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре на проспекте маршрутчик сбил пешехода: подробности
    Новости Днепра
    29.11.2022 21:31
    В Днепре на проспекте маршрутчик сбил пешехода: подробности

    В Днепре водитель маршрутки сбил пешехода. Инцидент случился на проспекте…

    В Днепропетровской области столкнулись Daewoo и Ford: пострадали 3 человека
    Новости Днепра
    29.11.2022 17:40
    В Днепропетровской области столкнулись Daewoo и Ford: пострадали 3 человека

    Сегодня, 29 ноября, в 12:19 на линию «101» сообщили, что…

    Ищут свидетелей: в Днепре на проспекте Гагарина автобус сбил женщину
    Новости Днепра
    29.11.2022 15:36
    Ищут свидетелей: в Днепре на проспекте Гагарина автобус сбил женщину

    В Днепре ищут свидетелей ДТП, которое произошло вблизи торгового центра…

    В Днепре на Слобожанском проспекте столкнулись 4 иномарки: есть пострадавшие
    Новости Днепра
    29.11.2022 14:09
    В Днепре на Слобожанском проспекте столкнулись 4 иномарки: есть пострадавшие

    Вчера вечером, 28 ноября, на Слобожанском проспекте столкнулись Geely, BMW,…

    Последние новости

    В Каменском женщина зарезала свою знакомую
    В Каменском женщина зарезала свою знакомую

    В Каменском произошло жуткое убийство.

    Сегодня 15:56
    просмотров
    В Иране ликвидировали «полицию морали» после ряда протестов
    В Иране ликвидировали «полицию морали» после ряда протестов

    В Иране деятельность "полиции нравов" привела к гибели 22-летней девушки. Она умерла после задержания из-за неправильного ношения хиджаба.

    Сегодня 14:03
    просмотров
    В Днепре у некоторых жителей из-за отключения света исчезла вода: адреса
    В Днепре у некоторых жителей из-за отключения света исчезла вода: адреса

    В Днепре сегодня, 4 декабря, не действуют графики веерных отключений света.

    Сегодня 12:01
    просмотров
    На Днепропетровщине действуют экстренные отключения света, — ДТЭК
    На Днепропетровщине действуют экстренные отключения света, — ДТЭК

    Утром 4 декабря НЭК "Укрэнерго" сообщила важную для жителей Днепропетровщины новость.

    Сегодня 09:48
    просмотров
    Всю ночь Никопольщина содрогалась от вражеских снарядов, — Резниченко
    Всю ночь Никопольщина содрогалась от вражеских снарядов, — Резниченко

    Утром 4 декабря глава ДнепрОВА Валентин Резниченко сообщил о ситуации в области за последние сутки.

    Сегодня 08:42
    просмотров
    Погода на 4 декабря: в Днепр пришли первые морозы
    Погода на 4 декабря: в Днепр пришли первые морозы

    Одевайтесь теплее, друзья!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    В Днепре просят создать Всемирный день днепрянина
    В Днепре просят создать Всемирный день днепрянина

    Горожане создали петицию с просьбой создать Всемирный день днепрянина.

    Вчера 20:10
    просмотров
    Такого нет даже в Днепре: в Марганце несмотря на обстрелы, уцелело уникальное здание
    Такого нет даже в Днепре: в Марганце несмотря на обстрелы, уцелело уникальное здание

    Российские обстрелы продолжают разрушать нашу архитектуру. Россияне уничтожили десятки уникальных построек по всей стране.

    Вчера 19:30
    просмотров
    В ГСЧС рассказали детали сегодняшнего масштабного пожара в центре Днепра (ФОТО)
    В ГСЧС рассказали детали сегодняшнего масштабного пожара в центре Днепра (ФОТО)

    В Днепре горело двухэтажное здание на улице Столярова. Дым видели даже на левом берегу.

    Вчера 18:36
    1
    просмотров
    В Днепропетровской области подростки украли ящик с донатами на ВСУ
    В Днепропетровской области подростки украли ящик с донатами на ВСУ

    У Кривому Розі підлітки намагалися вкрасти пожертви на ЗСУ.

    Вчера 18:04
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх