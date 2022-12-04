В Днепре сбили женщину: она погибла на месте

В ночь с 3 на 4 декабря около 22:50 в Днепре произошло ДТП возле яхт-клуба «Січ».
Женщина 41 года переходила дорогу в неустановленном месте, на дороге ёё сбил Mercedes Benz, после чего она упала на встречную полосу под колеса Skoda Octavia.
Пострадавшая погибла сразу.
Следователи устанавливают обстоятельства и проводят экспертизы.Елизавета Бельмас
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