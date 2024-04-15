В Днепре самураи устроили «драку» (ФОТО)

В Днепре "подрались" самураи.

В сквере Усачева на левом берегу обильно цветут сакуры. В эти выходные там устроили «японский» вечер. Днепряне могли видеть самураев и гейш, одетых в вещи, напоминающие традиционные японские наряды. С воинами активно фотографировались дети и взрослые.

Поэтому органическим стало появление ярких «японцев» в сквере в воскресенье, тематическая музыка и мультфильм из восходящего страны солнца. Получилось атмосферно, – говорится в Facebook-сообществе Райончик.

Как оказалось, самураями, имитирующими поединок на мечах, оказались участники клуба по японскому фехтованию, поддержавшие «движ» в сквере.

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