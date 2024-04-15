В Днепре самураи устроили «драку» (ФОТО)

В сквере Усачева на левом берегу обильно цветут сакуры. В эти выходные там устроили «японский» вечер. Днепряне могли видеть самураев и гейш, одетых в вещи, напоминающие традиционные японские наряды. С воинами активно фотографировались дети и взрослые.
Поэтому органическим стало появление ярких «японцев» в сквере в воскресенье, тематическая музыка и мультфильм из восходящего страны солнца. Получилось атмосферно, – говорится в Facebook-сообществе Райончик.
Как оказалось, самураями, имитирующими поединок на мечах, оказались участники клуба по японскому фехтованию, поддержавшие «движ» в сквере.
Читайте также:
Автор:
В Днепре ветер потрепал рекламные конструкции.
В Днепре расцвела еще одна аллея сакур.
В Днепре резко ухудшится погода.
Зарегистрировать или перерегистрировать авто в Украине можно через Сервисный центр,…
В Днепре ветер потрепал рекламные конструкции.
В Павлограде задержан убийца.
В Днепре расцвела еще одна аллея сакур.
Причина смерти модельера официально не называлась, но, по данным СМИ, он некоторое время болел.
Важная информация!
В Днепре резко ухудшится погода.
Зарегистрировать или перерегистрировать авто в Украине можно через Сервисный центр, а можно через «Дію». Для этого нужен ряд документов, а также средства для оплаты услуг.
Днепровская альпинистка покорила опасную гору и подняла на ее вершине флаг Днепра.
В Днепре на Запорожском шоссе погибла женщина.
На пересечении Кельнского бульвара и проспекта Яворницкого в Днепре стоит небольшое старинное здание. За весь его долгий период существование в здании сменилось несколько владельцев, а само оно несколько раз меняло свое предназначение.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!