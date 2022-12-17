В Днепре самая сложная ситуация с энергетикой: когда станет легче

Как отметил в эфире «Единого телемарафона» председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус, в Днепре и области самая сложная ситуация со светом после вчерашней атаки.
Россияне вчера повредили объекты энергоинфраструктуры в Днепре, Никопольском и Криворожском районах.
Были большие проблемы в Центре и на Востоке Украины. В принципе, за день и ночь большую часть удалось восстановить и подать электроэнергию к большему количеству потребителей. Самая сложная ситуация в Днепре и области. Потому что там больше всего объектов получили повреждения в результате ударов, – сказал Андрей Герус.
В настоящее время дефицит мощностей составляет 400 тысяч мВт, поэтому отключения электроэнергии будут длиннее.
Ситуация стабилизируется не ранее 20 декабря, за эти дни энергетики должны восстановить большую часть поврежденных объектов, поэтому дефицит уменьшится и отключения станут короче. Однако о переходе к плановым отключениям пока не говорят.
Почти во всем Днепре сейчас отопления нет, значительная часть города остается без водоснабжения и света.
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