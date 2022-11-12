В Днепре с СТО угнали AUDI A4

На днях в Днепре произошел странный инцидент: неизвестный мужчина пришел на СТО, взял со стенда ключи от находившегося там автомобиля AUDI A4 и уехал.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный».

Полицейские выяснили, что владельцем машины является мужчина 2000 года рождения. Поскольку он уже некоторое время находится за границей, за машиной ухаживал его брат. На СТО правоохранители узнали, что незадолго до угона машины ею интересовался мужчина, который ремонтировал в мастерской свой BMW.

Полицейские опросили вероятных свидетелей происшествия и просмотрели видео с камер наблюдения. Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался местный житель 1993 года рождения.

В поисках пропавшего автомобиля патрульные проверили несколько улиц города. Угнанный AUDI A4 полицейские обнаружили на улице Юрия Кондратюка. Машину отвезли в отделение полиции. Все обстоятельства произошедшего будут устанавливать следователи.

Напомним, ранее мы писали, что в Новомосковске задержали серийного вора.

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