Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре с предприятия исподтишка вынесли партию автомобильных шин

Сегодня 20:10
просмотров

В Днепре с предприятия украли несколько автомобильных шин.

Новости Днепра про В Днепре с предприятия исподтишка вынесли партию автомобильных шин

Ночью 1 марта во время патрулирования экипаж остановил автомобиль Mazda, в котором находились водитель и двое пассажиров мужчин.

Все трое были в грязной одежде. На заднем сидении патрульные авто заметили две шины большого радиуса, предназначенные для грузовых авто.

На вопрос «почему граждане находятся в такой час на улице и откуда указаны шины» мужчины ответить затруднились.

Патрульные решили обратиться в службу охраны предприятия, расположенного неподалеку. Там сообщили, сегодня ночью была обнаружена нехватка шин такого радиуса и марки.

Патрульные задержали указанных граждан. Впоследствии они сообщили, что успели похитить еще 4 такие шины и спрятать их в гараже. На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу по выяснению всех обстоятельств.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре с предприятия исподтишка вынесли партию автомобильных шинУкраїнська Новости Днепра про В Днепре с предприятия исподтишка вынесли партию автомобильных шинРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В небе над Днепром появился трезубец (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 21:18
В небе над Днепром появился трезубец (ФОТО)

В небе над Днепром заметили облака, похожие на трезубец.

Столкнулись сразу 5 авто: в Днепре ДТП почти парализовало движение на Центральном мосту
Новости Днепра
Сегодня 20:24
Столкнулись сразу 5 авто: в Днепре ДТП почти парализовало движение на Центральном мосту

В Днепре из-за аварии образовалась километровая пробка на Центральном мосту.

ТОП-5 зданий Днепра изменившихся до неузнаваемости: библиотека, где торгуют и кинотеатр, где пьют
Новости Днепра
Сегодня 17:49
ТОП-5 зданий Днепра изменившихся до неузнаваемости: библиотека, где торгуют и кинотеатр, где пьют

Часть старых зданий в Днепре постепенно разрушается, на их месте…

В Днепре временно приостановят движение трамвая
Новости Днепра
Сегодня 16:46
В Днепре временно приостановят движение трамвая

В Днепре в субботу временно приостановят движение трамвая №15.

Последние новости

В небе над Днепром появился трезубец (ФОТО)
В небе над Днепром появился трезубец (ФОТО)

В небе над Днепром заметили облака, похожие на трезубец.

Сегодня 21:18
2
просмотров
Столкнулись сразу 5 авто: в Днепре ДТП почти парализовало движение на Центральном мосту
Столкнулись сразу 5 авто: в Днепре ДТП почти парализовало движение на Центральном мосту

В Днепре из-за аварии образовалась километровая пробка на Центральном мосту.

Сегодня 20:24
3
просмотров
Посреди Кривого Рога бродил белый лебедь с подрезанными крыльями (ВИДЕО)
Посреди Кривого Рога бродил белый лебедь с подрезанными крыльями (ВИДЕО)

Белого лебедя заметили посреди Кривого Рога.

Сегодня 19:30
2
просмотров
Криворожский район днем 1 марта атаковали двумя ракетами: подробности от ОВА
Криворожский район днем 1 марта атаковали двумя ракетами: подробности от ОВА

Неспокойный день в Криворожском районе.

Сегодня 18:37
2
просмотров
Жительница Днепропетровщины родила дома пятого ребенка
Жительница Днепропетровщины родила дома пятого ребенка

Жительница Криворожского района рожала дома пятого ребенка.

Сегодня 17:51
2
просмотров
ТОП-5 зданий Днепра изменившихся до неузнаваемости: библиотека, где торгуют и кинотеатр, где пьют
ТОП-5 зданий Днепра изменившихся до неузнаваемости: библиотека, где торгуют и кинотеатр, где пьют

Часть старых зданий в Днепре постепенно разрушается, на их месте появляются другие постройки. Часть были реконструированы, и эта реконструкция сильно изменила их внешний вид.

Сегодня 17:49
2
просмотров
В Днепре временно приостановят движение трамвая
В Днепре временно приостановят движение трамвая

В Днепре в субботу временно приостановят движение трамвая №15.

Сегодня 16:46
3
просмотров
Врачи из Днепра открыли частные кабинеты и аптеки, где выписывали рецепты на «метадон»
Врачи из Днепра открыли частные кабинеты и аптеки, где выписывали рецепты на «метадон»

24 частных кабинета преступники открыли в 5 городах Украины, в том числе и в Днепре.

Сегодня 16:12
2
просмотров
В Днепре с 4 по 8 марта будут выключать свет: проверьте свой адрес
В Днепре с 4 по 8 марта будут выключать свет: проверьте свой адрес

Это касается абонентов Центральной энергетической компании.

Сегодня 15:32
5
просмотров
На Днепропетровщине мужчина насиловал 7-летнюю падчерицу пока жены не было дома
На Днепропетровщине мужчина насиловал 7-летнюю падчерицу пока жены не было дома

Житель Днепропетровщины изнасиловал 7-летнего ребенка.

Сегодня 15:07
1
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх