В Днепре с предприятия исподтишка вынесли партию автомобильных шин

В Днепре с предприятия украли несколько автомобильных шин.

Ночью 1 марта во время патрулирования экипаж остановил автомобиль Mazda, в котором находились водитель и двое пассажиров мужчин.

Все трое были в грязной одежде. На заднем сидении патрульные авто заметили две шины большого радиуса, предназначенные для грузовых авто.

На вопрос «почему граждане находятся в такой час на улице и откуда указаны шины» мужчины ответить затруднились.

Патрульные решили обратиться в службу охраны предприятия, расположенного неподалеку. Там сообщили, сегодня ночью была обнаружена нехватка шин такого радиуса и марки.

Патрульные задержали указанных граждан. Впоследствии они сообщили, что успели похитить еще 4 такие шины и спрятать их в гараже. На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу по выяснению всех обстоятельств.

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