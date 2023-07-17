В Днепре с кладбища украли мраморный столик и розы на могиле

На кладбище в Таромском завелись кладбищенские воры. Как утверждают днепряне, недавно неизвестные украли букет из 30 красных роз, а до этого забрали себе мраморный столик.
О неприятных инцидентах рассказала Ксена Саранчук в сообществе на Facebook «Таромское».
По словам днепрянки, сын папиного знакомого на годовщину его смерти поставил в вазу букет из 30 красных, отборных голландских роз. Уже на следующий день цветы вместе с горшком исчезли. Родные подозревают, что их либо переставили на другую могилу, либо забрали домой, чтобы продать.
Вероятно, воры любят розы, потому что недавно произошел схожий случай. На одной из могил неизвестные срезали красные розы, которые росли возле надгробия. Некоторые из цветов вырвали с корнем, поломав стебли. Из-за этого астения завяли и засохли.
Кроме этого, раньше украли верхнюю крышку мраморного столика, стоявшего вблизи одной из могил.
Кажется, у нас на кладбище уже даже «эхо» украли. У нас, что в Таромском живут какие-нибудь чудовища? — жалуются местные.
Днепряне утверждают, что воровство происходит постоянно. Воры не перебирают ничем. Забирают себе оградки, цветы, туи, стаканчики и даже траву. Пока что местным не удалось застукать кладбищенских воров «на горячем». Родные умерших узнают о воровстве уже постфактум, когда найти виновника нереально.
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