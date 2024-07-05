В Днепре с 8 по 12 июля будут «отрезать» водоотвод домам, у которых миллионные долги

Жителям Днепра, имеющим задолженность за услуги водоканала, с 8 по 12 июля специализированная бригада КП «Днепропроводоканал» начнет отключать водоотвод.
Пока это касается двух домов в Амур-Нижнеднепровского района города, которые задолжали предприятию более миллиона гривен, а если точнее – 1 065 335,45 грн
Читайте также:
Автор:
Днепр и область на следующей неделе окажутся в плену чрезвычайной…
Один из университетов Днепра снова вошел в рейтинг лучших вузов…
Аварийный вечер в Днепре.
Стало известно, каким будет график отключения света 6 июля.
Днепр и область на следующей неделе окажутся в плену чрезвычайной жары.
Один из университетов Днепра снова вошел в рейтинг лучших вузов Украины.
Аварийный вечер в Днепре.
Стало известно, каким будет график отключения света 6 июля.
Экстремально завершился отдых для шести жителей Днепра.
В Днепре внезапная непогода снова наделала беды.
Раньше у вокзала в Днепре был ресторан. Заведение пользовалось популярностью у всех горожан. Ранее на месте ресторана был сад с летним театром.
В Днепре из-за непогоды транспорт курсирует по оперативному расписанию.
Через 20 минут Днепр превратился в Венецию.
Раритетный автомобиль собрали в Днепре.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!