В Днепре с 8 по 12 июля будут «отрезать» водоотвод домам, у которых миллионные долги

В Днепре снова будут отключать должников.

Жителям Днепра, имеющим задолженность за услуги водоканала, с 8 по 12 июля специализированная бригада КП «Днепропроводоканал» начнет отключать водоотвод.

Пока это касается двух домов в Амур-Нижнеднепровского района города, которые задолжали предприятию более миллиона гривен, а если точнее – 1 065 335,45 грн

Амур-Нижнеднепровский Донецкое шоссе, дом. 116, количество потребителей – 8. Долг – 345 825,99

Амур-Нижнеднепровский ул. Бахчисарайская, дом. 45, количество потребителей – 14. Долг – 719 509,46

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