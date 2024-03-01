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В Днепре с 4 по 8 марта будут выключать свет: проверьте свой адрес

Сегодня 15:32
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Это касается абонентов Центральной энергетической компании.

Новости Днепра про В Днепре с 4 по 8 марта будут выключать свет: проверьте свой адрес

В Днепре с 4 по 8 марта некоторым жителям будут выключать свет.

Причина — компания ЦЭК будет проводить плановые работы.

Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

Итак, 4 марта с 8:00 до 17:00 не будет электроэнергии по адресам:

  • ул. Алана Шепарда: 26-32 (четные), 33, 34;
  • ул. Строителей: 25-33 (нечетные);
  • ул. Энергетическая: 18К;
  • пер. Энергетический: 1, 3, 7, 9А, 11;
  • ул. Автотранспортная: 8А;
  • ул. Оздоровительная: 8.

С 9:00 до 17:00:

  • ул. Криворожская: 16Б, 20;
  • ул. Павла Чубинского: 20А;
  • ул. Рабочая: 174, 176А, 178.

5 марта с 9:00 до 17:00 по адресам:

  • ул. Строителей: 12, 14Б;
  • ул. Фабрично-Заводская: 3, 18, 20;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 30А, 34, 38.

6 марта с 8:00 до 17:00 по адресам:

  • ул. Академика Янгеля: 1, 3, 5;
  • ул. Новокрымская: 1Д, 2Б, 3А, 4, 4А, 5;
  • ул. Независимости (Титова): 13, 13Б,17А;
  • ул. Фабрично-Заводская: 20.

7 марта с 8:00 до 17:00 по адресам:

  • ул. Строителей: 45, 45А, 47;
  • ул. Макарова: 20А;
  • ул. Фабричная: 1.

8 марта с 8:00 до 17:00 по адресам:

  • ул. Независимости (Титова): 18А.

На всякий случай зарядите повербанки!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре начнут массово отключать воду должникам: уже есть списки.

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Новости Днепра про В Днепре с 4 по 8 марта будут выключать свет: проверьте свой адресУкраїнська Новости Днепра про В Днепре с 4 по 8 марта будут выключать свет: проверьте свой адресРусский

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