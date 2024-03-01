В Днепре с 4 по 8 марта будут выключать свет: проверьте свой адрес

В Днепре с 4 по 8 марта некоторым жителям будут выключать свет.
Причина — компания ЦЭК будет проводить плановые работы.
Об этом сообщили в Telegram-канале компании.
Итак, 4 марта с 8:00 до 17:00 не будет электроэнергии по адресам:
С 9:00 до 17:00:
5 марта с 9:00 до 17:00 по адресам:
6 марта с 8:00 до 17:00 по адресам:
7 марта с 8:00 до 17:00 по адресам:
8 марта с 8:00 до 17:00 по адресам:
На всякий случай зарядите повербанки!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре начнут массово отключать воду должникам: уже есть списки.
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