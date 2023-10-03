В Днепре с 4-й попытки продали «Дом офицеров»: за сколько отдали историческую памятку и кому

Здание "Дома офицеров" или как его часто называют "Английского клуба" продали с четвертой попытки.

Об этом пишут Prozorro.Продажи.

Только в этом году историческую памятку четыре раза выставляли на аукцион. В последний раз это были торги на понижение цены, поэтому первоначальная стоимость составляла 15 миллионов 766 тысяч гривен. За лот соревновались трое участников. Победитель — компания ООО «ПРОМТЕНС», которая предложила 10 миллионов 405 тысяч 722 гривны.

Во время самых первых торгов за сооружение просили 26 миллионов гривен, поэтому цена упала почти на 16 миллионов.

«Дом офицеров» или «Английский клуб» — памятник архитектуры национального значения. Расположена постройка на улице Воскресенской. Здание построили в 1913 году, хотя некоторые историки предполагают, что появилось оно даже раньше – в 1890-1891 годах.

Во времена Екатеринослава это здание считалось одним из самых элитных в городе, однако со временем начало приходить в упадок. В данный момент сооружение в аварийном состоянии и требует реконструкции.

Кто купил здание

На аукционе победило предложение ООО «ПРОМТЭНС». По данным Youcontrol, фирма зарегистрирована 2 месяца назад в Днепре. Основной вид деятельности – покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Руководителем является Денис Деркач.

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