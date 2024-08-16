В Днепре с 20 по 23 августа из-за плановых работ десятки улиц останутся без света: адреса

Частная энергетическая компания ЦЭК сообщила о проведении плановых работ в Днепре.
В частности, отключения света у бытовых потребителей предусматриваются на несколько дней. Без электроснабжения останутся десятки улиц. Проверить свой адрес можно в списке, приведенном ниже.
20 августа с 08:00 до 18:00 будет ограничено потребление электроэнергии в домах по адресам:
21 августа с 08:00 до 18:00 планируется отключение света в домах по адресам:
22 августа с 08:00 до 18:00:
23 августа с 08:00 до 18:00 свет отключат только на двух улицах:
Кроме Днепра работы запланированы в Павлограде, Желтых Водах, Вольногорске, Кривом Рогу и других районах. Получить подробную информацию и проверить свой адрес в списках можно в Telegram-канале ЦЭК.
Напомним, сегодня мы писали о том, когда в Днепропетровской области могут снова начать применять графики отключений света.
Читайте также:
Автор:
Цехи швейной фабрики «Мрія» или «Володарки» располагались в самом центре…
Днепропетровщина может вернуться к графику отключения света уже на следующей…
Жителей Покровска и Покровской общины призвали эвакуироваться.
Жители Днепра услышали взрыв.
Цехи швейной фабрики «Мрія» или «Володарки» располагались в самом центре Днепра. Сегодня на их месте – современный бизнес-центр, где можно снять в аренду помещение или перекусить в ресторане.
Днепропетровщина может вернуться к графику отключения света уже на следующей неделе.
Жителей Покровска и Покровской общины призвали эвакуироваться.
Жители Днепра услышали взрыв.
В Днепропетровской области снова заметили ядовитого паука.
В жилом микрорайоне Красный Камень в Днепре мужчина выпал из окна.
Жителей Кривого Рога призывают не беспокоиться.
В Днепре приступили к работе по экологической модернизации металлургического завода.
В Кривом Роге заметили малолетних детей, которые ходили по улице без родителей.
Хорошего дня, друзья!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!