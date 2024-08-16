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В Днепре с 20 по 23 августа из-за плановых работ десятки улиц останутся без света: адреса

Сегодня 12:24
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В Днепре несколько дней в августе планируют выключать свет.

Новости Днепра про В Днепре с 20 по 23 августа из-за плановых работ десятки улиц останутся без света: адреса

Частная энергетическая компания ЦЭК сообщила о проведении плановых работ в Днепре.

В частности, отключения света у бытовых потребителей предусматриваются на несколько дней. Без электроснабжения останутся десятки улиц. Проверить свой адрес можно в списке, приведенном ниже.

20 августа с 08:00 до 18:00 будет ограничено потребление электроэнергии в домах по адресам:

  • ул. Алана Шепарда: 10;
  • ул. Независимости: 13, 29, 31К, 34А, 36;
  • ул. Макарова: 27Д;
  • ул. Говорова: 1, 2А, 3-8, 10-16 (четные);
  • ул. Игоря Ветрогонова: 1-7, 8А, 9-21, 22А, 23-27, 29, 31;
  • ул. Квартальная: 38А;
  • ул. Константиновская: 1-16, 18;
  • ул. Александры Рындовской: 67-73 (нечетные), 88А, 90-100 (четные);
  • ул. Павла Тычины: 1-7 (нечетные);
  • ул. Патриотическая: 1-13 (нечетные), 15А, 17, 19, 21;
  • ул. Печерская: 1-7, 9-17 (нечетные);
  • ул. Солидарная: 1, 3, 4А, 5-15 (нечетные);
  • ул. Моцарта: 1-14;
  • ул. Александры Рындовской: 42-45, 47-65 (нечетные), 66-86 (четные);
  • ул. Самотканская: 1-14;
  • ул. Сурская: 71-96, 98-103, 105, 107, 109;
  • ул. Фредерика Шопена: 1-14.

21 августа с 08:00 до 18:00 планируется отключение света в домах по адресам:

  • ул. Отрадная: 1-8, 10-13;
  • ул. Волошская: 1-14;
  • ул. Александры Рындовской: 75, 77, 79, 83-91 (нечетные), 102-118 (четные);
  • ул. Сурская: 104-110 (четные), 111-117, 119-129, 131-143 (нечетные);
  • ул. Филатова: 1-5, 7;
  • ул. Инженерная: 8, 10;
  • ул. Казакевича: 5-7, 10;
  • ул. Квартальная: 20-32 (четные).

22 августа с 08:00 до 18:00:

  • ул. Автотранспортная: 5, 8А, 12, 16Г, 19, 23, 29;
  • ул. Краснопольская: 12К, 14, 19Г;
  • ул. Отрадная: 1, 2А, 3-5, 6Б, 7, 8, 10-13;
  • ул. Волошская: 1-14;
  • ул. Говорова: 1, 2А, 3-8, 10-16 (четные);
  • ул. Игоря Ветрогонова: 1-21, 22А, 23-27, 29, 31;
  • ул. Квартальная: 38А;
  • ул. Константиновская: 1-11, 12А, 13-16, 18;
  • ул. Моцарта: 1–14;
  • ул. Александры Рындовской: 42-45, 47-65 (нечетные), 66, 67А, 68-80, 82-92, 94-118 (четные);
  • ул. Павла Тычины: 1, 3, 5, 7;
  • ул. Патриотическая: 1-13 (нечетные), 15Б, 17, 19, 21;
  • ул. Печерская: 1А, 2-7, 9-17 (нечетные);
  • ул. Самотканская: 1-14;
  • ул. Солидарно: 1А, 3, 4А, 5-15 (нечетные);
  • ул. Сурская: 71-96, 98-117, 119-129, 131-143 (нечетные);
  • ул. Филатова: 1-5, 7;
  • ул. Фредерика Шопена: 1-14.

23 августа с 08:00 до 18:00 свет отключат только на двух улицах:

  • ул. Рабочая: 71, 75, 77;
  • ул. Надежды Алексеенко: 108

Кроме Днепра работы запланированы в Павлограде, Желтых Водах, Вольногорске, Кривом Рогу и других районах. Получить подробную информацию и проверить свой адрес в списках можно в Telegram-канале ЦЭК.

Напомним, сегодня мы писали о том, когда в Днепропетровской области могут снова начать применять графики отключений света.

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Новости Днепра про В Днепре с 20 по 23 августа из-за плановых работ десятки улиц останутся без света: адресаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре с 20 по 23 августа из-за плановых работ десятки улиц останутся без света: адресаРусский

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