В Днепре с 17 по 20 июля будут выключать свет на 10 часов: все адреса

В Днепре 17, 18, 19 и 20 июля будут выключать свет на 10 часов – с 08:00 до 18:00.
Об этом сообщили в Telegram-канале «ЦЭКа».
Причина – проведение плановых ремонтных работ.
Так, 17 июля с 08:00 до 18:00 света не будет по адресам:
18 июля с 08:00 до 18:00:
19 июля с 08:00 до 18:00:
20 июля с 08:00 до 18:00:
Заряжайте телефоны и повербанки!
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