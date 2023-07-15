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В Днепре с 17 по 20 июля будут выключать свет на 10 часов: все адреса

Сегодня 20:14
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Новости Днепра про В Днепре с 17 по 20 июля будут выключать свет на 10 часов: все адреса

В Днепре 17, 18, 19 и 20 июля будут выключать свет на 10 часов – с 08:00 до 18:00.

Об этом сообщили в Telegram-канале «ЦЭКа».

Причина – проведение плановых ремонтных работ.

Так, 17 июля с 08:00 до 18:00 света не будет по адресам:

  • ул. Призаводская: 2, 4;
  • ул. Строителей: 26, 30;
  • ул. Алана Шепарда: 33;
  • ул. Строителей: 27, 27А.

18 июля с 08:00 до 18:00:

  • ул. Алана Шепарда: 10;
  • ул. Аэродром: 1-8, 8А, 9, 12А, 13А, 14А, 17А;
  • ул. Оздоровительная: 12А;
  • ул. Академика Янгеля: 14;
  • ул. Титова: 34А;
  • ул. Гродненская: 22;
  • ул. Нарымская: 80;
  • ул. Национальной Гвардии: 9, 11, 13, 13А.

19 июля с 08:00 до 18:00:

  • ул. Данилы Нечая: 5; 
  • пер. Энергетический: 9А, 11, 11А.

20 июля с 08:00 до 18:00:

  • ул. Данилы Нечая: 4, 6, 8, 19Н;
  • ул. Алана Шепарда: 26А, 28А, 30А, 32А;
  • пер. Энергетический: 1А, 3А, 5А.

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