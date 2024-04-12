В Днепре с 16 апреля популярный троллейбус изменит путь следования: детали

Изменения будут действовать с 16 по 23 апреля.

В Днепре с 16 по 23 апреля троллейбус №15 изменит путь следования на участке от просп. Слобожанского до ул. Осенней. Изменения связаны с ремонтом дорожного покрытия на ул. Богдана Хмельницкого.

Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».

Отмечается, что в эти дни троллейбус будет следовать через ул. Каштановую без заезда на ул. Богдана Хмельницкого. В связи с этим отменяются остановки «ул. Богдана Хмельницкого» в оба направления, «просп. Петра Калнышевского» в оба направления. Остановка «ул. Осенняя» в направлении завода будет задействована в оба направления.

Пожалуйста, учитывайте указанные изменения при планировании своих поездок!

Напомним, ранее мы писали, что стало известно, когда в Днепре восстановят полноценное движение трамваев №12 и №16.

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