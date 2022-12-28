В Днепре с 1 января возрастут тарифы на воду

Жители Днепра будут больше платить за воду с 1 января.

Об этом говорится в документе, опубликованном Национальной комиссией, регулирующей сферы энергетики и коммунальных услуг.

Так, с 1 января НКРЭКУ рекомендует Днепроводоканалу установить новые тарифы на воду. Подорожание будет происходить в два этапа.

С 1 января для потребителей вода будет стоить 19,49 грн., водоснабжение – 14,19 грн.

Итого – это будет 37,37 (с учетом НДС).

Субъекты хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода (оптовики) будут платить за водоснабжение и водоотвод 16,33 грн. 1 кубический метр.

В целом, тариф на услуги увеличивается на 6 грн.

С 1 июля вода снова подорожает. До 19,90 грн за водоснабжение и до 14,18 грн за водоотвод. Опять же, без учета НДС. Таким образом, с 1 июля общая стоимость кубометра воды в Днепре по НДС может возрасти до 40,90 грн.

Напомним, сейчас жители Днепра оплачивают 1 куб воды 31,36 грн, где 18,16 это тариф за централизованное водоснабжение, а 13,20 грн за водоотвод.

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