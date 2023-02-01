В Днепре с 1 февраля изменилась абонплата за воду: подробности

Речь идет об абонплате за воду.
Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Итак, с 1 февраля тариф за абонентское обслуживание будет следующим:
В КП также отметили, что тариф за водоснабжение и водоотвод не изменился и составляет:
Напомним, плата за абонентское обслуживание – это ежемесячный фиксированный платеж, являющийся одной из составных частей оплаты исполнителю коммунальной услуги по индивидуальному договору о предоставлении коммунальной услуги и который потребитель должен платить независимо от объема потребленных услуг.
Раньше мы писали, где сегодня в Днепре нет воды.
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