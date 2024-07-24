В Днепре ряд трамваев, троллейбусов и автобусов временно изменили свой маршрут

В Днепре велики изменения в работе транспорта.

В частности, 24 июля с 21:00 будет приостановлено движение трамваев по пл. Соборной. В связи с этим маршрут №1 будет курсировать по двум направлениям:

а) Железнодорожный вокзал – просп. Дмитрия Яворницкого – ул. Центральная;

б) Железнодорожный вокзал – ул. 128-й Бригады Теробороны – ул. Львовская – ул. Владимира Антоновича – просп. Леси Украинки – ул. Святослава Храброго – ул. Архитектора Олега Петрова – ул. Севастопольская – Университет науки и технологий.

Последние отправления по конечным остановкам по привычному маршруту:

– от Железнодорожного вокзала в 20:27;

– от Университета науки и технологий в 20:59.

Изменения связаны с ремонтными работами трамвайного пути на пл. Соборный. Учитывайте информацию при планировании поездок.

Кроме этого, есть изменения в работе ряда маршрутов:

автобусы №32, №32К, №33, №40, №87Б, №109, №155 в направлении от Железнодорожного вокзала будут объезжать по схеме: ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки – ул. Философская – просп. Леси Украинки, далее – по маршруту;

автобус №155 в направлении Железнодорожного вокзала будет двигаться по схеме ул. Степана Бандеры – ул. Владимира Антоновича – бульв. Батальона Днепр – просп. Леси Украинки – ул. Степана Бандеры, далее – по маршруту;

автобус №73 в направлении Железнодорожного вокзала продолжат объезжать по схеме просп. Леси Украинки – бульв. Батальона Днепр – ул. Владимира Антоновича – ул. Философская – просп. Леси Украинки, далее – по маршруту;

троллейбус №4 в направлении станции метро «Металлургов» будет курсировать через просп. Леси Украинки – ул. Степана Бандеры – просп. Дмитрия Яворницкого – ул. 128-й Бригады Теробороны;

троллейбус №5 от просп. Александра Поля будет курсировать по ул. Андрея Фабра и просп. Дмитрия Яворницкого до Железнодорожного вокзала;

троллейбус «Б» будет курсировать в объезд через ул. Философскую;

трамвай №5 в направлении ж/м Западный будет курсировать через ул. Степана Бандеры – пл. Старомостова – Железнодорожный вокзал – ул. 128-й Бригады Теробороны;

трамваи №12, №17 от пл. Старомостовой будут курсировать через Железнодорожный вокзал – ул. 128-й Бригады Теробороны – ул. Владимир Антонович.

Для удобства пассажиров, в схему трамвайных маршрутов №5, №12 и №17 введена временная остановка «ул. Пастера», которая будет расположена на пересечении ул. Пастера и просп. Дмитрия Яворницкого.

Изменения связаны с выполнением ремонта трамвайного пути на пересечении просп. Леси Украинки и ул. Степана Бандеры.

Также, в связи с выполнением работ по ремонту сети ливневой канализации по ул. Князя Владимира Великого:

автобусы №57А, №88 в направлении ул. Королевы Елизаветы II будут курсировать в объезд по ул. Европейской, ул. Сечеславская Набережная, ул. Владимира Мономаха;

троллейбусы №7, №14, №17, №20 в направлении ул. Королевы Елизаветы II и ул. Европейской будут курсировать в объезд по ул. Сечеславская Набережная, ул. Владимир Мономах.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: