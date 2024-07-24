В Днепре ряд трамваев, троллейбусов и автобусов временно изменили свой маршрут

В частности, 24 июля с 21:00 будет приостановлено движение трамваев по пл. Соборной. В связи с этим маршрут №1 будет курсировать по двум направлениям:
а) Железнодорожный вокзал – просп. Дмитрия Яворницкого – ул. Центральная;
б) Железнодорожный вокзал – ул. 128-й Бригады Теробороны – ул. Львовская – ул. Владимира Антоновича – просп. Леси Украинки – ул. Святослава Храброго – ул. Архитектора Олега Петрова – ул. Севастопольская – Университет науки и технологий.
Последние отправления по конечным остановкам по привычному маршруту:
– от Железнодорожного вокзала в 20:27;
– от Университета науки и технологий в 20:59.
Изменения связаны с ремонтными работами трамвайного пути на пл. Соборный. Учитывайте информацию при планировании поездок.
Кроме этого, есть изменения в работе ряда маршрутов:
Для удобства пассажиров, в схему трамвайных маршрутов №5, №12 и №17 введена временная остановка «ул. Пастера», которая будет расположена на пересечении ул. Пастера и просп. Дмитрия Яворницкого.
Изменения связаны с выполнением ремонта трамвайного пути на пересечении просп. Леси Украинки и ул. Степана Бандеры.
Также, в связи с выполнением работ по ремонту сети ливневой канализации по ул. Князя Владимира Великого:
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