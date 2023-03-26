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  • В Днепре родители просят возобновить оффлайн обучение в школах и садах: распространяют петицию

В Днепре родители просят возобновить оффлайн обучение в школах и садах: распространяют петицию

Сегодня 19:01
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Родители днепровских школьников предлагают возобновить очное обучение в учебных заведениях.

Новости Днепра про В Днепре родители просят возобновить оффлайн обучение в школах и садах: распространяют петицию

Соответствующее голосование появилось на сайте Единой системы местных петиций.

Автор обращения предлагает восстановить очную форму обучения для детей в садах и школах Днепра. Он отмечает, что отсутствие уроков офлайн влияет на качество образования детей, а родители должны зарабатывать деньги и платить налоги, поэтому не могут полноценно контролировать школьников на занятиях.

С точки зрения безопасности, объективно, наш город ничем сейчас не отличается от Киева, Винницы, Хмельницкого или Львова. Периодически в этих городах также есть вражеские атаки, но образовательные заведения там учащиеся посещают, — говорится в петиции.

Учитывая все риски и опасности, автор предлагает пускать детей в школы по письменному согласию родителей, которые возьмут за это ответственность.

Понимая все риски и опасности сегодняшнего дня, дети в школу или садик должны идти только с письменного согласия родителей, которые будут полностью брать эту ответственность на себя, и потом не будут высказывать претензий к власти или работникам образования, — считает автор.

А дети, чьи родители против того, чтобы их ребенок учился офлайн, и дальше будут посещать занятия дистанционно.

За месяц петиция собрала 277 голосов из 3 тысяч необходимых. Впрочем, занятия в днепровских школах и дальше будут проходить онлайн. Отметим, что 27 марта у школьников заканчиваются весенние каникулы.

Новости Днепра про В Днепре родители просят возобновить оффлайн обучение в школах и садах: распространяют петицию

Напомним, ранее о возобновлении полноценной работы детских садов заговорили в Кривом Роге. Там заведения дошкольного образования могут заработать уже с 15 апреля. Впрочем, пока это будет экспериментально в формате дежурных групп и будут пускать детей только в садики, где обустроены бомбоубежища.

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