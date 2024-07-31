Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре рецидивист обворовал АЗС

Сегодня 15:51
просмотров

Мужчина, уже имеющий судимость, обокрал автозаправочную станцию.

Новости Днепра про В Днепре рецидивист обворовал АЗС

В Днепре задержан бывший узник, который обокрал местную заправку.

30 июля подозреваемый зашел в помещение автозаправочной станции, откуда украл товар с полки и ушел. Похищенное он продал.

Оказалось, что гражданин уже был неоднократно судим за аналогичные преступления.

30 июля следователи сообщили фигуранту о подозрении. Пока ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре рецидивист обворовал АЗСУкраїнська Новости Днепра про В Днепре рецидивист обворовал АЗСРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре во дворе многоэтажки цветут кактусы (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 18:02
    В Днепре во дворе многоэтажки цветут кактусы (ФОТО)

    Во дворе многоэтажки на Победе расцвели кактусы.

    История необычного книжного магазина в снесенном «Доме с атлантами» в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 17:25
    История необычного книжного магазина в снесенном «Доме с атлантами» в Днепре

    В Днепре на месте старинных зданий часто появляются новые многофункциональные…

    В Каменском задержали двух подростков, которые жгли авто волонтеров и военных
    Новости Днепра
    Сегодня 17:04
    В Каменском задержали двух подростков, которые жгли авто волонтеров и военных

    В Каменском на Днепропетровщине подростки поджигали военные машины.

    Мэр Днепра объяснил, почему город не может питаться от генератора, когда нет света
    Новости Днепра
    Сегодня 16:25
    Мэр Днепра объяснил, почему город не может питаться от генератора, когда нет света

    Филатов объяснил, почему город не может полностью жить на генераторах.

    Последние новости

    В Днепре во дворе многоэтажки цветут кактусы (ФОТО)
    В Днепре во дворе многоэтажки цветут кактусы (ФОТО)

    Во дворе многоэтажки на Победе расцвели кактусы.

    Сегодня 18:02
    просмотров
    История необычного книжного магазина в снесенном «Доме с атлантами» в Днепре
    История необычного книжного магазина в снесенном «Доме с атлантами» в Днепре

    В Днепре на месте старинных зданий часто появляются новые многофункциональные комплексы. Так несколько лет назад было снесено единственное здание в Днепре на фасаде которого были уникальные фигуры атлантов. Мало кто знает, что рядом с этим домом по одному и тому…

    Сегодня 17:25
    5
    просмотров
    В Каменском задержали двух подростков, которые жгли авто волонтеров и военных
    В Каменском задержали двух подростков, которые жгли авто волонтеров и военных

    В Каменском на Днепропетровщине подростки поджигали военные машины.

    Сегодня 17:04
    5
    просмотров
    Мэр Днепра объяснил, почему город не может питаться от генератора, когда нет света
    Мэр Днепра объяснил, почему город не может питаться от генератора, когда нет света

    Филатов объяснил, почему город не может полностью жить на генераторах.

    Сегодня 16:25
    0
    просмотров
    Над Днепропетровщиной силы ПВО сбили вражеский беспилотник
    Над Днепропетровщиной силы ПВО сбили вражеский беспилотник

    Над Дніпропетровською областю збили розвідувальний дрон.

    Сегодня 16:20
    2
    просмотров
    В Днепре проведут марафон происшествий с безлимитным лимонадом и сладкой ватой: адрес
    В Днепре проведут марафон происшествий с безлимитным лимонадом и сладкой ватой: адрес

    В Днепре запланировали интересное мероприятие для детей.

    Сегодня 15:59
    1
    просмотров
    Подозреваемому в убийстве Ирины Фарион предоставили охрану: причина
    Подозреваемому в убийстве Ирины Фарион предоставили охрану: причина

    18-летнему Вячеславу Зинченко, подозреваемому в убийстве Ирины Фарион, предоставили охрану.

    Сегодня 15:27
    3
    просмотров
    ТОП-5 самых популярных вузов Днепра: кто вошел в международный рейтинг
    ТОП-5 самых популярных вузов Днепра: кто вошел в международный рейтинг

    UniRank University Ranking – международный неакадемический рейтинг популярности университетов в интернет-поисковиках. То есть чем больше абитуриенты гуглят тот или иной вуз – тем выше у него рейтинг по мнению UniRankg. Для расчета позиции в рейтинге применяется особый алгоритм, основанный на…

    Сегодня 15:09
    3
    просмотров
    В Днепре на Ивана Мазепы не разминулись мусоровоз и «Жигули» (ФОТО)
    В Днепре на Ивана Мазепы не разминулись мусоровоз и «Жигули» (ФОТО)

    В Днепре на проспекте Мазепы произошло ДТП.

    Сегодня 14:54
    1
    просмотров
    Как в Днепре в августе будет работать ботанический сад
    Как в Днепре в августе будет работать ботанический сад

    В Днепре в августе ботанический сад ДНУ будет работать только по будням.

    Сегодня 14:35
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх