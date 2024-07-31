В Днепре рецидивист обворовал АЗС

В Днепре задержан бывший узник, который обокрал местную заправку.
30 июля подозреваемый зашел в помещение автозаправочной станции, откуда украл товар с полки и ушел. Похищенное он продал.
Оказалось, что гражданин уже был неоднократно судим за аналогичные преступления.
30 июля следователи сообщили фигуранту о подозрении. Пока ему грозит до 8 лет лишения свободы.
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