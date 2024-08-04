В Днепре ретро-трамвай сошел с рельсов

Об этом сообщает Telegram-канал «Хднипро».
Что явилось причиной востока неизвестно. Информация о травмированных не поступала.
Возможно, трамвай «дал угла» из-за плохих погодных условий.
Сегодня в некоторых районах города бушует сильный ливень. Ненастье сносит строительные материалы, сильный ветер даже повалил забор на Слобожанском проспекте.
Это уже далеко не первый подобный случай за последнее время.
В мае трамвай столкнулся с такси Uklon, к счастью тогда никто не пострадал.
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