В Днепре реконструируют Национальный театр им. Шевченко: кто профинансирует ремонт

Реконструируют Днепровский национальный театр им. Шевченко.

300 тыс. евро для Днепровского национального театра им. Тараса Шевченко выделит литовский Вильнюс на реконструкцию. Средства возьмут из Фонда помощи Украины.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Реконструировать хотят большой машинный зал. Сейчас он не эксплуатируется, но помещение планируют превратить в настоящий Художественный хаб для проведения выставок, концертов, мастер-классов. Там же создадут надежное и комфортное укрытие для горожан.

Работы предполагают демонтаж всего устаревшего. Для безбарьерности пространства – устройство дополнительного входа. А еще – сцены. Капитальный ремонт, установка вентиляции.Благодарю международных партнеров за поддержку региона. Мэру столицы Литвы Валдасу Бенкунскасу за такое решение. И Минкульта за продвижение этой важной инициативы, – рассказал Сергей Лысак.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: