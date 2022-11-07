Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре рейдеры во главе с адвокатом кошмарили бизнес: как продвигается дело

В Днепре рейдеры во главе с адвокатом кошмарили бизнес: как продвигается дело

Сегодня 16:24
просмотров

В Днепре под стражу взяли восьмерых участников преступной группы, которая кошмарила предпринимателей.

Новости Днепра про В Днепре рейдеры во главе с адвокатом кошмарили бизнес: как продвигается дело

Как сообщили в прокуратуре Днепропетровщины, восьми участникам преступной группы объявили о подозрении и отправили под стражу, без возможности внести залог.

По данным следствия, адвокат и криминальный авторитет организовали рейдерские захваты легального бизнеса в Днепре. В схеме участвовали адвокаты, арбитражные управляющие и юристы.

Одно из последних дел подозреваемых – рейдерский захват промышленного предприятия. Они, используя поддельные документы, ввели в состав основателей своего близкого родственника, который помог завладеть корпоративными правами на этот бизнес.

Затем они переоформили право собственности на своего человека.

Новости Днепра про В Днепре рейдеры во главе с адвокатом кошмарили бизнес: как продвигается дело

В настоящее время участников организации подозревают в следующих преступлениях:

ч. 4 ст. 190 (мошенничество);
ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);
ч. ч. 1 и 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
ч. 3 ст. 27 ч. 2, ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины

Читайте также:

 

Новости Днепра про В Днепре рейдеры во главе с адвокатом кошмарили бизнес: как продвигается делоУкраїнська Новости Днепра про В Днепре рейдеры во главе с адвокатом кошмарили бизнес: как продвигается делоРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Если выключили электричество: как приготовить кашу на холодной воде и без плиты
    Новости Днепра
    Сегодня 16:11
    Если выключили электричество: как приготовить кашу на холодной воде и без плиты

    В Днепре все многоквартирные дома можно условно поделить на два…

    Чтобы не ждали зря: в Днепре популярный трамвай сократит свой маршрут
    Новости Днепра
    Сегодня 15:24
    Чтобы не ждали зря: в Днепре популярный трамвай сократит свой маршрут

    В Днепре 5 трамвай будет курсировать по сокращенному маршруту.

    Жители одной из улиц Днепра остались без воды: когда возобновят водоснабжение
    Новости Днепра
    Сегодня 14:49
    Жители одной из улиц Днепра остались без воды: когда возобновят водоснабжение

    Сегодня, 7 ноября, жители одной из улиц Днепра остались без…

    В пригороде Днепра перебои с водоснабжением: что произошло и когда решат проблему
    Новости Днепра
    Сегодня 14:34
    В пригороде Днепра перебои с водоснабжением: что произошло и когда решат проблему

    В пригороде Днепра проблемы с водоснабжением.

    Последние новости

    Если выключили электричество: как приготовить кашу на холодной воде и без плиты
    Если выключили электричество: как приготовить кашу на холодной воде и без плиты

    В Днепре все многоквартирные дома можно условно поделить на два вида. Те, где есть газовые плиты и те, где наличие освещение в квартире и приготовления еды полностью зависит от электричества.  Журналисты dnepr.info разбирались, как при наличии энергетической тревоги, аварийных отключений…

    Сегодня 16:11
    0
    просмотров
    Учила молодежь и была примером: на Днепропетровщине умерла врач с 43-летним стажем
    Учила молодежь и была примером: на Днепропетровщине умерла врач с 43-летним стажем

    Светлая память!

    Сегодня 15:33
    2
    просмотров
    Простые правила, которые спасают жизнь во время ракетных ударов и бомбардировок
    Простые правила, которые спасают жизнь во время ракетных ударов и бомбардировок

    Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и берегите себя!

    Сегодня 15:32
    просмотров
    Чтобы не ждали зря: в Днепре популярный трамвай сократит свой маршрут
    Чтобы не ждали зря: в Днепре популярный трамвай сократит свой маршрут

    В Днепре 5 трамвай будет курсировать по сокращенному маршруту.

    Сегодня 15:24
    просмотров
    Жители одной из улиц Днепра остались без воды: когда возобновят водоснабжение
    Жители одной из улиц Днепра остались без воды: когда возобновят водоснабжение

    Сегодня, 7 ноября, жители одной из улиц Днепра остались без воды.

    Сегодня 14:49
    1
    просмотров
    В пригороде Днепра перебои с водоснабжением: что произошло и когда решат проблему
    В пригороде Днепра перебои с водоснабжением: что произошло и когда решат проблему

    В пригороде Днепра проблемы с водоснабжением.

    Сегодня 14:34
    просмотров
    Еще одну категорию украинцев хотят освободить от мобилизации: есть законопроект
    Еще одну категорию украинцев хотят освободить от мобилизации: есть законопроект

    В Верховной Раде хотят освободить от мобилизации еще одну категорию людей.

    Сегодня 14:16
    просмотров
    В Днепре спасали 13-летнего мальчика, который проглотил иглу
    В Днепре спасали 13-летнего мальчика, который проглотил иглу

    На выходных в Днепре спасали 13-летнего мальчика, который проглотил иглу.

    Сегодня 13:54
    0
    просмотров
    Без света, но с Интернетом: как сделать мегапауэрбанк для роутера и телефона (ИНСТРУКЦИЯ)
    Без света, но с Интернетом: как сделать мегапауэрбанк для роутера и телефона (ИНСТРУКЦИЯ)

    В Днепре регулярно «включается» энергетическая тревога, когда электричество может пропасть в квартире или офисе либо по графику, либо в аварийном «режиме» без предупреждения. И если зарядить ноутбку и телефон можно заранее и таким образом получить возможность работать даже без электроэнергии,…

    Сегодня 13:22
    0
    просмотров
    Нужно ли платить за коммуналку в Днепре, если вы уехали или жилье разрушено
    Нужно ли платить за коммуналку в Днепре, если вы уехали или жилье разрушено

    В Днепре объяснили, как нужно платить за коммуналку, если вы уехали из города или ваше жилье разрушено.

    Сегодня 13:19
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх