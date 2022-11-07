В Днепре рейдеры во главе с адвокатом кошмарили бизнес: как продвигается дело

Как сообщили в прокуратуре Днепропетровщины, восьми участникам преступной группы объявили о подозрении и отправили под стражу, без возможности внести залог.
По данным следствия, адвокат и криминальный авторитет организовали рейдерские захваты легального бизнеса в Днепре. В схеме участвовали адвокаты, арбитражные управляющие и юристы.
Одно из последних дел подозреваемых – рейдерский захват промышленного предприятия. Они, используя поддельные документы, ввели в состав основателей своего близкого родственника, который помог завладеть корпоративными правами на этот бизнес.
Затем они переоформили право собственности на своего человека.
В настоящее время участников организации подозревают в следующих преступлениях:
ч. 4 ст. 190 (мошенничество);
ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);
ч. ч. 1 и 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
ч. 3 ст. 27 ч. 2, ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины
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Яна Юхименко
Автор:
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