В Днепре рейдеры во главе с адвокатом кошмарили бизнес: как продвигается дело

В Днепре под стражу взяли восьмерых участников преступной группы, которая кошмарила предпринимателей.

Как сообщили в прокуратуре Днепропетровщины, восьми участникам преступной группы объявили о подозрении и отправили под стражу, без возможности внести залог.

По данным следствия, адвокат и криминальный авторитет организовали рейдерские захваты легального бизнеса в Днепре. В схеме участвовали адвокаты, арбитражные управляющие и юристы.

Одно из последних дел подозреваемых – рейдерский захват промышленного предприятия. Они, используя поддельные документы, ввели в состав основателей своего близкого родственника, который помог завладеть корпоративными правами на этот бизнес.

Затем они переоформили право собственности на своего человека.

В настоящее время участников организации подозревают в следующих преступлениях:

ч. 4 ст. 190 (мошенничество);

ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);

ч. ч. 1 и 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

ч. 3 ст. 27 ч. 2, ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины

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