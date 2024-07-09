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В Днепре ребенок съел во время прогулки гриб с газона и отравился

Сегодня 12:03
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В Днепре маленький ребенок наелся грибами неизвестного происхождения.

Новости Днепра про В Днепре ребенок съел во время прогулки гриб с газона и отравился

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного центра профилактики и болезней в публикации с мониторингом санитарно-эпидемической ситуации в Днепропетровской области.

В сообщении отмечается, что в Днепре во время прогулки у дома на газоне ребенок 2023 года рождения съел гриб неизвестного происхождения и отравился.

О состоянии ребенка пока не сообщается.

Обратите внимание! Некоторые грибы смертельно опасны.

Часть ядовитых грибов уже через короткое время после употребления может дать первые симптомы отравления – боль в животе, тошнота, рвота, иногда – головокружение. В более серьезных случаях – потеря сознания, судороги, летальный исход. При любых симптомах рекомендуется немедленно обратиться к врачу!

Также стоит следить за малышами, которые только начали узнавать о мире. Для детей самый лучший способ познания – пробовать все на вкус.

Результаты недельного мониторинга

Кроме этого, согласно мониторингу, который проводился в течение недели с 28 июня по 4 июля, на Днепропетровщине заболевание гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями находятся на межсезонном уровне.

В течение недели было зарегистрировано 90 случаев COVID-19, из них – 12 детей до 17 лет.

Острых кишечных инфекций зарегистрировано на 25% больше, чем на прошлой неделе – 157 случаев. В частности, в пгт. Чаплино Синельниковского района заболели 4 ребенка из одной семьи. Дети находились на стационарном лечении, с ними все хорошо.

Кашлюк – 1 случай за неделю.

Насчет укусов животных с бешенством в больницу обратилось 8 пострадавших, из них — трое детей. Все получают лечение.

В ходе исследования водоемов на возбудители холеры, в двух пробах пресной воды на Днепропетровщине обнаружили вибрион, который может вызвать заболевание кишечной инфекцией. По поводу холеры все результаты дали отрицательный результат.

Напомним, ранее мы писали, что на некоторых пляжах Днепропетровщины зафиксировали значительное загрязнение воды.

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