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  • В Днепре разыскивают владельца автомобиля «Таврия», пострадавшего от ракетного удара

В Днепре разыскивают владельца автомобиля «Таврия», пострадавшего от ракетного удара

Сегодня 13:59
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В Днепре разыскивают владельца автомобиля, пострадавшего от ракетного удара России 19 апреля 2024 года.

Новости Днепра про В Днепре разыскивают владельца автомобиля

Мужчину ищет известный днепровский коллекционер ретро-автомобилей, создатель и директор технического музея «Машины времени», его филиала – «Музея детства», а также главный организатор выставки Dnepr Auto Retro Show (D.A.R.S.) Михаил Прудников.

Помогите найти владельца автомобиля ЗАЗ 1102 Таврия, пострадавшего от ракетного удара РФ 19 апреля 2024 года. Не могу остановиться, я должен собрать части истории, — говорится в сообщении на страницы Facebook.

Коллекционер разыскивает экспонаты к выставке «История Победы».

Наверное, вы узнаете о выставках, когда Днепр заживет обычной жизнью мегаполиса, без взрывов и тревог, — добавил Михаил Прудников.

Сегодня мы сообщали о том, что неизвестные расстреляли полицейских в Винницкой области.

 
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