В Днепре разыскивают владельца автомобиля «Таврия», пострадавшего от ракетного удара

Мужчину ищет известный днепровский коллекционер ретро-автомобилей, создатель и директор технического музея «Машины времени», его филиала – «Музея детства», а также главный организатор выставки Dnepr Auto Retro Show (D.A.R.S.) Михаил Прудников.
Помогите найти владельца автомобиля ЗАЗ 1102 Таврия, пострадавшего от ракетного удара РФ 19 апреля 2024 года. Не могу остановиться, я должен собрать части истории, — говорится в сообщении на страницы Facebook.
Коллекционер разыскивает экспонаты к выставке «История Победы».
Наверное, вы узнаете о выставках, когда Днепр заживет обычной жизнью мегаполиса, без взрывов и тревог, — добавил Михаил Прудников.
Сегодня мы сообщали о том, что неизвестные расстреляли полицейских в Винницкой области.
Автор:
В Днепре мужчину обвиняют в надругательстве над государственными символами.
Днепропетровщина оказалась под вражеским ударом.
Сегодня утром в Днепре спасатели деблокировали людей из покореженного автомобиля.
Защитники неба сбили вражеский БпЛА на Днепропетровщине.
В Днепре мужчину обвиняют в надругательстве над государственными символами.
Сегодня около двух часов ночи в Винницкой области неизвестные расстреляли полицейских.
Днепропетровщина оказалась под вражеским ударом.
Сегодня утром в Днепре спасатели деблокировали людей из покореженного автомобиля.
Защитники неба сбили вражеский БпЛА на Днепропетровщине.
В Днепре чрезвычайники завершили спасательные работы.
Захватите с собой зонт!
Число погибших из-за удара по Днепру возросло.
В Каменском на Днепропетровщине выращивают гигантских бабочек.
В Днепре подросток ограбил мужчину.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!