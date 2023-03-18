В Днепре разыскивают пропавшую без вести переселенку с неустойчивой психикой: дома ее ждет 10-летний сын

В Днепре без вести пропала женщина по имени Алена Богданова, которая приехала сюда с оккупированной территории. Сообщается, что у нее нестабильное психическое состояние.

Дома женщину ждет 10-летний сын. 17 марта она вышла из дома на проспекте Мазепы и до сих пор не вернулась.

Приметы: 29 лет, 157 см роста, голубые глаза.

Если вы видели Алену или владеете какой-либо информацией о ее местонахождении, просьба позвонить по телефону: +380930968996.

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