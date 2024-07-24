В Днепре разыскивают девушку-подростка

В Днепре исчезла девочка-подросток.

Полицейские разыскивают 15-летнюю Викторию Сельвесюк. Известно, что 23 июля она покинула место жительства в Самарском районе Днепра. Сейчас местонахождение девушки неизвестно.

Правоохранителям нужна помощь свидетелей.

Приметы: рост 163-165 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы, серые глаза. Была одета в светлую футболку и светлые джинсы, на ногах – белые кроссовки.

Если вы видели Викторию или знаете, где она может быть, пожалуйста, позвоните по телефону (099) 050-13-99 или на линию «102».

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