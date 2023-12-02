В Днепре разыскивают 63-летнего Евгения Корсуна

Полиция разыскивает 63-летнего Евгения Корсуна.

Мужчина не выходит на связь с родными еще с 12 октября.

Поисками занимается второе отделение Днепровского районного управления полиции.

Особые приметы: рост около 175-180 см, имеет шрам на лице на межбровье, на теле есть татуировка в виде креста.

Если вам что-то известно о месте пребывания Евгения Корсуна, 1960 года рождения, обратитесь в полицию по телефонам 099-018-16-88, 063-409-84-99 или на спецлинию 102.

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