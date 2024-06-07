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В Днепре разыскивают 50-летнего мужчину, который вышел из больницы и не вернулся

Сегодня 07:48
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Полиция Днепра разыскивает 50-летнего Андрея Похилу.

Новости Днепра про В Днепре разыскивают 50-летнего мужчину, который вышел из больницы и не вернулся

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области со ссылкой на материалы Днепровского РУП.

По предварительной информации, мужчина 1973 года рождения вышел из больницы №6 и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: По виду 50 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, серые глаза, темные короткие волосы, имеет залысины.

Был одет: камуфляжные штаны, серая футболка.

Из особых примет: шрам на правой щеке.

В случае, если вы владеете любой информацией о возможном местонахождении 50-летнего Андрея Похилы, просьба сообщить работникам криминальной полиции отделения полиции № 2 Днепровского РУП по телефонам: (063) 40 98499, (093) 30 81 997 или на 102 .

Напомним, вчера мы писали, что на Днепропетровщине разыскивают опасного преступника.

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