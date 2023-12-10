В Днепре разыскивают 14-летнего Александра Чумакова

Полиция Днепра разыскивает 14-летнего Александра Чумакова.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.

Парень вышел из дома 8 декабря в Амур-Нижнеднепровском районе города, до этого времени его местонахождение неизвестно.

Личные приметы: рост 172 см, худощавого телосложения, светлые волосы.

Был одет в темно-синюю куртку, черные джинсы и черную обувь.

Если вам что-то известно о местонахождении несовершеннолетнего Александра, позвоните по телефону: 0 (96) 884 83 94 или 102.

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