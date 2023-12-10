В Днепре разыскивают 14-летнего Александра Чумакова

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.
Парень вышел из дома 8 декабря в Амур-Нижнеднепровском районе города, до этого времени его местонахождение неизвестно.
Личные приметы: рост 172 см, худощавого телосложения, светлые волосы.
Был одет в темно-синюю куртку, черные джинсы и черную обувь.
Если вам что-то известно о местонахождении несовершеннолетнего Александра, позвоните по телефону: 0 (96) 884 83 94 или 102.
Читайте также:
Автор:
В Днепре на Набережной Победе сгорела остановка.
СК Днепр-1 не смог в гостях обыграть житомирское Полесье.
Сегодня ночью враг обстреливал Никополь.
Сегодня вечером над Криворожским районом сбили ракету.
В Днепре на Набережной Победе сгорела остановка.
В городе Павлоград Днепропетровской области при пожаре погиб мужчина.
СК Днепр-1 не смог в гостях обыграть житомирское Полесье.
Сегодня ночью враг обстреливал Никополь.
Сегодня днепрян ждет настоящая зима!
Сегодня вечером над Криворожским районом сбили ракету.
Сегодня в ТРЦ Мост-сити людей вывели на улицу из-за пожарной тревоги.
В Днепропетровской области сотрудники отделения полиции №3 Каменского РУП задержали мошенника.
Сьогодні ВР України у першому читанні ухвалила новий законопроєкт.
В Днепре объявили подозрение домашнему тирану, совершавшему домашнее насилие в отношении жены.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!