Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре разыскали мужчину, который запускал салюты в Диеевке

Сегодня 17:06
просмотров

Мужчину, который "игрался" салютом в Деевке, нашли полицейские.

Новости Днепра про В Днепре разыскали мужчину, который запускал салюты в Диеевке

Вечером 3 июня жителей Деевки испугали звуки похожие на выстрелы или взрывы. Впоследствии в соцсетях выложили видео, где были видны вспышки салюта.

Во вторник, 4 июня, правоохранители сообщили, что разыскали мужчину, запускавшего пиротехнические изделия. Известно, что инцидент произошел в Новокодакском районе Днепра.

 

Полицейские, увидев видео в соцсетях, отправились на поиски хулигана, запускавшего салюты. Им оказался 44-летний горожанин. На месте запуска фейерверка правоохранители изъяли остатки пиротехнического изделия.

Нарушителя участковые офицеры полиции привлекли к административной ответственности.

Новости Днепра про В Днепре разыскали мужчину, который запускал салюты в Диеевке

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре разыскали мужчину, который запускал салюты в ДиеевкеУкраїнська Новости Днепра про В Днепре разыскали мужчину, который запускал салюты в ДиеевкеРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Как выглядел старый цирк Днепра в 1960-х годах: купол из дерева и верблюд в фойе
    Новости Днепра
    Сегодня 17:46
    Как выглядел старый цирк Днепра в 1960-х годах: купол из дерева и верблюд в фойе

    Первый стационарный «официальный» цирк в Днепре появился в 1960 году.…

    Из-за ракетного удара по Днепру сгорела база, где ремонтировали авто
    Новости Днепра
    Сегодня 16:41
    Из-за ракетного удара по Днепру сгорела база, где ремонтировали авто

    У Дніпрі внаслідок вранішньої ворожої атаки згоріла ремонтна база.

    В каком состоянии младенец и 17-летний парень, пострадавшие в результате ракетной атаки по Днепру
    Новости Днепра
    Сегодня 16:07
    В каком состоянии младенец и 17-летний парень, пострадавшие в результате ракетной атаки по Днепру

    В результате ракетной атаки по Днепру сегодня утром, 4 июня,…

    Где можно выпить кофе на Набережной и рядом: список всех кофеен от Паруса до Победы
    Новости Днепра
    Сегодня 15:03
    Где можно выпить кофе на Набережной и рядом: список всех кофеен от Паруса до Победы

    Бодрит с утра, помогает собраться с мыслями, познакомиться, выйти на…

    Последние новости

    Как выглядел старый цирк Днепра в 1960-х годах: купол из дерева и верблюд в фойе
    Как выглядел старый цирк Днепра в 1960-х годах: купол из дерева и верблюд в фойе

    Первый стационарный «официальный» цирк в Днепре появился в 1960 году. До этого циркачи и акробаты выступали в цирке-шапито. Он был разрушен во время Второй мировой войны. После освобождения города шапито восстановили, но оно здание требовало капитального ремонта и его просто…

    Сегодня 17:46
    0
    просмотров
    Из-за ракетного удара по Днепру сгорела база, где ремонтировали авто
    Из-за ракетного удара по Днепру сгорела база, где ремонтировали авто

    У Дніпрі внаслідок вранішньої ворожої атаки згоріла ремонтна база.

    Сегодня 16:41
    5
    просмотров
    В каком состоянии младенец и 17-летний парень, пострадавшие в результате ракетной атаки по Днепру
    В каком состоянии младенец и 17-летний парень, пострадавшие в результате ракетной атаки по Днепру

    В результате ракетной атаки по Днепру сегодня утром, 4 июня, пострадали двое детей: месячный младенец и 17-летний парень.

    Сегодня 16:07
    5
    просмотров
    На Криворожье из-за ракетной атаки пострадал 69-летний мужчина
    На Криворожье из-за ракетной атаки пострадал 69-летний мужчина

    Дніпропетровщину повторно атакували ракетами.

    Сегодня 15:33
    0
    просмотров
    Где можно выпить кофе на Набережной и рядом: список всех кофеен от Паруса до Победы
    Где можно выпить кофе на Набережной и рядом: список всех кофеен от Паруса до Победы

    Бодрит с утра, помогает собраться с мыслями, познакомиться, выйти на прогулку и морально успокоиться. Это все – кофе. В Днепре работает несколько десятков различных кофеен в разных районах города.

    Сегодня 15:03
    1
    просмотров
    В Днепре стадо коз выбежало на трамвайные рельсы
    В Днепре стадо коз выбежало на трамвайные рельсы

    Стадо коз остановило движение одного из местных трамваев Днепра.

    Сегодня 15:00
    3
    просмотров
    Неправильная парковка в Днепре: что грозит нарушителям
    Неправильная парковка в Днепре: что грозит нарушителям

    За последнюю неделю в Днепре инспекторы по парковке зафиксировали более 2000 нарушений и эвакуировали более 100 автомобилей.

    Сегодня 15:00
    3
    просмотров
    В Минобразования рассказали, как студенты смогут получить справку об отсрочке от призыва онлайн
    В Минобразования рассказали, как студенты смогут получить справку об отсрочке от призыва онлайн

    Теперь студенты могут получить справку из вузов, которая необходима для отсрочки от призыва, онлайн.

    Сегодня 14:55
    2
    просмотров
    В Днепр поступили автобусы из Японии: как используют подаренный транспорт
    В Днепр поступили автобусы из Японии: как используют подаренный транспорт

    В Днепр прибыли два микроавтобуса из Японии.

    Сегодня 14:16
    6
    просмотров
    В Днепре обнаружили экзотического паука-краба: опасен ли он для человека
    В Днепре обнаружили экзотического паука-краба: опасен ли он для человека

    В Днепре был замечен экзотический паук.

    Сегодня 13:53
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх