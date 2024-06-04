В Днепре разыскали мужчину, который запускал салюты в Диеевке

Полицейские, увидев видео в соцсетях, отправились на поиски хулигана, запускавшего салюты. Им оказался 44-летний горожанин. На месте запуска фейерверка правоохранители изъяли остатки пиротехнического изделия.

Во вторник, 4 июня, правоохранители сообщили, что разыскали мужчину, запускавшего пиротехнические изделия. Известно, что инцидент произошел в Новокодакском районе Днепра.

Вечером 3 июня жителей Деевки испугали звуки похожие на выстрелы или взрывы. Впоследствии в соцсетях выложили видео, где были видны вспышки салюта.

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