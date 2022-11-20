В Днепре разыгрывают сухпай оккупанта

Один из фондов, основанных в Днепре, будет проводить розыгрыш с интересным вознаграждением.

В Днепре будет осуществлять деятельность фонд «Патронус». Основной миссией фонда является помощь бойца ВСУ. Для того чтобы собрать средства основательницы иногда проводят розыгрыши.

Пока продолжается один из таких, но его особенность в награде, которую получит победитель.

Тот, кто случайно победит в розыгрыше, получит упакованный сухпай оккупанта.

Подробнее о розыгрыше можно узнать по ссылке.

Все деньги, собранные после проведения розыгрыша, будут направлены на приобретение генератора для пехотинцев Херсонского направления.

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