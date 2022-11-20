В Днепре разыгрывают сухпай оккупанта

В Днепре будет осуществлять деятельность фонд «Патронус». Основной миссией фонда является помощь бойца ВСУ. Для того чтобы собрать средства основательницы иногда проводят розыгрыши.
Пока продолжается один из таких, но его особенность в награде, которую получит победитель.
Тот, кто случайно победит в розыгрыше, получит упакованный сухпай оккупанта.
Подробнее о розыгрыше можно узнать по ссылке.
Все деньги, собранные после проведения розыгрыша, будут направлены на приобретение генератора для пехотинцев Херсонского направления.Елизавета Бельмас
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Одевайтесь теплее и берите с собой зонт!
Обязательно захватите с собой зонт!
Друзья, одевайтесь теплее и берите с собой зонт!
Не забудьте захватить с собой зонт!
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