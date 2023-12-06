В Днепре разоблачили иностранца-нелегала, ходившего с чужим паспортом

Об этом сообщили в Государственной миграционной службе Днепропетровской области.
Во время рейда вместе с полицейскими миграционники обнаружили азербайджанца, носившего с собой поддельный паспорт гражданина Украины. Документ был выдан на имя другого человека, за которого, вероятно, пытался себя выдать задержанный.
05 декабря, во время проведения целевых профилактических мероприятий по надзору и контролю за исполнением законодательства в миграционной сфере под условным названием «Мигрант», работники Миграционной службы совместно с сотрудниками Национальной полиции установили факт проживания на территории города Днепра уроженца Азербайджанской Республики, имеющего паспорт гражданина Украины с признаками подделки и был выдан на имя другого лица, говорится в сообщении Миграционной службы.
Мужчину задержали. Пока он находится в центре для нелегальных мигрантов. Правоохранители должны установить все обстоятельства дела.
Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре и области закроется ряд региональных «паспортных столов».
Читайте также:
Автор:
В Днепре продают помещение, где ранее находился легендарный пивбар «Цепи».…
5 декабря в Днепре начали открываться первые елочные базары.
Но есть нюанс – в нем не поплаваешь.
В телеграм-каналах распространяют фейковую акцию от "Новой почты".
В Днепре продают помещение, где ранее находился легендарный пивбар «Цепи». Оно расположено возле памятника Полю. Открытый в 1980-х годах пивбар сразу стал любимым местом времяпровождения футбольных фанатов и любителей играть в карты. Свое название бар получил из-за необычного оформления: столы…
5 декабря в Днепре начали открываться первые елочные базары.
Но есть нюанс – в нем не поплаваешь.
В телеграм-каналах распространяют фейковую акцию от "Новой почты".
С 2024 года для работающих жителей Днепра и всех украинцев постепенно увеличиваются требования к страховому стажу для выхода на пенсию в 60 лет.
У нашего города богатая и интересная история. Мало кто знает, что было раньше на месте тех или иных построек.
Днепрянина поймали на попытке кражи из торгового центра.
Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!
В Днепре больше недели ищут 47-летнюю женщину.
Почти 90 лет назад в Днепре был разрушен уникальный храм, который был построен одним из первых на территории города. Казанская церковь или храм Вознесения Господня находился на месте нынешнего тупика трамвая на улице Михаила Грушевского.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!