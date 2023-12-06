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В Днепре разоблачили иностранца-нелегала, ходившего с чужим паспортом

Сегодня 15:36
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В Днепре задержан азербайджанец, который ходил с поддельным паспортом на чужое имя.

Новости Днепра про В Днепре разоблачили иностранца-нелегала, ходившего с чужим паспортом

Об этом сообщили в Государственной миграционной службе Днепропетровской области.

Во время рейда вместе с полицейскими миграционники обнаружили азербайджанца, носившего с собой поддельный паспорт гражданина Украины. Документ был выдан на имя другого человека, за которого, вероятно, пытался себя выдать задержанный.

05 декабря, во время проведения целевых профилактических мероприятий по надзору и контролю за исполнением законодательства в миграционной сфере под условным названием «Мигрант», работники Миграционной службы совместно с сотрудниками Национальной полиции установили факт проживания на территории города Днепра уроженца Азербайджанской Республики, имеющего паспорт гражданина Украины с признаками подделки и был выдан на имя другого лица, говорится в сообщении Миграционной службы.

Мужчину задержали. Пока он находится в центре для нелегальных мигрантов. Правоохранители должны установить все обстоятельства дела.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре и области закроется ряд региональных «паспортных столов».

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