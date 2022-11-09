В Днепре разоблачили сеть мошеннических сall-центров

У Дніпрі правоохоронці зупинили роботу п'яти сall-центрів, у яких працювало 100 осіб, включаючи дітей та людей без громадянства.

В офисах находились компьютеры со специальными программами, и клиентской базой украинских банков. Операторы сall-центра, звонили жертвам, называли себя сотрудниками банков, узнавали у них персональные данные и банковские реквизиты, а после переводили все деньги с карт на счета подставных лиц.

Во время обысков в офисах правоохранители изъяли системные блоки, флэшки ноутбуки, мониторы, телефоны, банковские карты, черновые записи. В записях, в частности, содержался алгоритм, в соответствии с которым «сотрудники» должны были общаться с жертвами мошенников. В настоящее время правоохранители выясняют масштабы ущерба и всех, кто мог участвовать в преступной схеме.

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