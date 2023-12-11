В Днепре разоблачили продуктивную «закладчицу»: за день делала 40 нарко-тайников

Продуктивную «закладчицу» задержали, когда она делала нарко-тайник возле одного из домов в Соборном районе Днепра. 23-летнюю девушку заметили инспекторы. Во время поверхностного осмотра у нее обнаружили несколько свертков с вероятно психотропными веществами, а в телефоне были фотографии мест, где она уже успела оставить «заказ».
До встречи с правоохранителями наркосбытчица успела разложить не менее 40 закладок с наркотическими «солями». При себе она имела еще 4 свертки, которые собиралась оставить вблизи многоэтажек.
Задержав девушку, правоохранители вместе с ней посетили наркосбытку домой. В доме подозреваемой было еще несколько десятков пакетиков с расфасованными сигаретами с марихуаной.
Слип-пакетики девушка собиралась раздать заказчикам чуть позже. Все это добро у наркосбытчицы изъяли. Также правоохранители прошлись по местам, где она успела оставить закладки и собрали оставленное.
Изъятые наркотики забрали на экспертизу. 23-летней девушке сообщили о подозрении в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от шести до десяти лет с конфискацией имущества.
Дальнейшую судьбу наркосбытчицы будет решать суд.
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