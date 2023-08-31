В Днепре разоблачили дельца, который за 5 тысяч долларов обещал «отмазать» ухилянта

В Днепре разоблачили очередного дельца, который за 5 тысяч долларов обещал "отмазать" от призыва.

Детали сообщили в прокуратуре Днепра.

По данным прокуратуры, днепрянин за 5 тысяч долларов обещал сделать так, чтобы «клиента» сочли непригодным к военной службе. Мужчина якобы имел доступ к должностным лицам местного РТЦК, которые могли отмазать от призыва.

Во время передачи средств в одном из кафе Днепра дельца задержали. У него дома были найдены документы и другие доказательства незаконной деятельности.

В настоящее время прокурором готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее в Днепре разоблачили очередных дельцов, которые за деньги делали справки для уклонения от призыва. Для этого они готовили медицинские документы о наличии инвалидности у призывника или его родственников. Акцент делался на том, что у пациента тяжелое заболевание, требующее неотложного оперативного вмешательства.

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