В Днепре разоблачили чиновников, наживавшихся на летнем отдыхе детей

В Днепре объявили о подозрении должностным лицам горсовета, которые наживались на бесплатных лагерях для детей.

Как сообщили в Нацполиции, недавно разоблачили должностных лиц городского совета, которые забирали себе деньги, полученные от родителей за отдых детей в летних лагерях.

Известно, что госслужащие руководили разветвленной сетью городских детских центров. Летом 2023 они организовали летние платные лагеря для школьников на базе коммунальных заведений.

Родители, которые отдавали детей на отдых, должны заплатить определенную сумму за летний лагерь. Однако данные услуги должны быть бесплатными, ведь заведение является коммунальным и финансируется на средства городского совета.

По данным полиции, схему присвоения средств организовала директор коммунального учреждения. Вместе со своими пятью заместителями и руководителями районных филиалов центра она создала сеть летних детских лагерей.

Как уточнили в прокуратуре, «услуги» оценивали от 1200 до 3200 грн в смену. По данным СБУ, «дельцы» не делали исключения ни для кого: занимались поборами даже из семей военнослужащих и переселенцев. Уплаченные родителями средства забирала организатор и распределяла между подчиненными.

За три месяца директор и ее заместители нанесли полмиллиона гривен ущерба территориальной общине города. В ходе обысков правоохранители изъяли технику и черновые записи.

21 марта директору и его подчиненным сообщили о подозрении за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Всех причастных заключить под стражу.

Следствие ведут полицейские совместно с работниками СБУ.