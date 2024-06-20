В Днепре «разломали» часть популярного рынка: что известно

Один из самых популярных рынков на левом берегу разбирают.

Рынок «Северный» на проспекте Петра Калнышевского «разломали». По крайней мере, об этом сообщают местные жители в Facebook-сообществе «Райончик».

Рынок «Северный» разломали. Может, кто-то знает, что будет на его месте? Будет ли там рынок или дадут селянам торговать? Сказали, что будет автостоянка и торговые киоски, но точно не известно. Жаль, ведь многие там закупали молочку, овощи и мясо, — рассказывают днепряне.

Работник «Северного» рынка Андрей сообщил, что сейчас рынок работает, но некоторые киоски переставили. Это подтверждают и покупатели, отмечающие, что мясо и молочка продаются, где и раньше. А вот прилавки и некоторые лотки переехали.

Впрочем, на рынке до сих пор торгуют собственными овощами селяне, ради которых покупатели и приходят сюда.

Рынок «Северный» – что известно?

На самом деле, рынок «Северный», которым он был раньше, не функционирует уже давно. На этом месте остались одинокие продавцы и киоски, но такого ассортимента, как лет 10 назад, уже нет.

Еще до полномасштабной войны жители Днепра жаловались на то, что территория бывшего рынка превратилась в свалку. Также ходили слухи о том, что на месте рынка могут построить новую торговую площадку, но этот процесс поставили на паузу.

Дальнейшая судьба рынка неизвестна.

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