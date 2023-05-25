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  • В Днепре разгорелся скандал вокруг областного онкодиспансера: Лукашук прокомментировал его

В Днепре разгорелся скандал вокруг областного онкодиспансера: Лукашук прокомментировал его

Сегодня 18:31
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Сегодня в Фейсбуке сразу несколько работников областного онкодиспансера пожаловались на руководства заведения.

Новости Днепра про В Днепре разгорелся скандал вокруг областного онкодиспансера: Лукашук прокомментировал его

В частности, посты опубликовали известный днепровский хирург-онколог Владимир Пробачай и заведующий отделением анестезиологии онкодиспансера Дмитрий Коренюк. В них говорится об увольнении сотрудников, принудительных отпусках и ряде других острых проблем.

Новости Днепра про В Днепре разгорелся скандал вокруг областного онкодиспансера: Лукашук прокомментировал его

Новости Днепра про В Днепре разгорелся скандал вокруг областного онкодиспансера: Лукашук прокомментировал его

Это событие прокомментировал Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета.

По этому поводу сообщаю: еще 2 мая мною было подписано распоряжение о проведении проверки в КП «Днепровский областной клинический онкологический диспансер» Днепропетровского областного совета». Специально созданная комиссия работает с начала этого месяца и по 9 июня будет проверять: использование бюджетных средств; эффективность использования и сохранности имущества, принадлежащего к общей собственности территориальных громад; соблюдение руководителем требований действующего законодательства, контракта и устава предприятия, – написал Николай Лукашук.

И отметил, что о результатах проверки будет сообщено.

До ее окончания прошу всех воздержаться от каких-либо поспешных выводов, – добавил глава Днепропетровского областного совета.

Новости Днепра про В Днепре разгорелся скандал вокруг областного онкодиспансера: Лукашук прокомментировал его

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Новости Днепра про В Днепре разгорелся скандал вокруг областного онкодиспансера: Лукашук прокомментировал егоУкраїнська Новости Днепра про В Днепре разгорелся скандал вокруг областного онкодиспансера: Лукашук прокомментировал егоРусский

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