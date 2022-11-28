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В Днепре раздались взрывы: что известно

Сегодня 22:37
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Сегодня, 28 ноября, в Днепре раздались взрывы.

Новости Днепра про В Днепре раздались взрывы: что известно

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал всех быть в укрытиях или соблюдать правила двух стен. Также он попросил ничего не комментировать в социальных сетях.

Новости Днепра про В Днепре раздались взрывы: что известно

Новости Днепра про В Днепре раздались взрывы: что известно

Берегите себя!

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Новости Днепра про В Днепре раздались взрывы: что известноУкраїнська Новости Днепра про В Днепре раздались взрывы: что известноРусский

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