В Днепре раздались взрывы: что известно

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал всех быть в укрытиях или соблюдать правила двух стен. Также он попросил ничего не комментировать в социальных сетях.
Берегите себя!
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