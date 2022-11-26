В Днепре раздался взрыв: что известно

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Сегодня, 26 ноября, в Днепре был слышен взрыв.

Сегодня, 25 ноября, в 10:22 на линию «101» сообщили о…

В пятницу, 25 ноября, в 16:00 на линию «101» сообщили…

Ситуация с электричеством в Украине остается тяжелой.

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