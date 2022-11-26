Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре раздался взрыв: что известно

Сегодня 12:00
просмотров

Сегодня, 26 ноября, в Днепре был слышен взрыв.

Новости Днепра про В Днепре раздался взрыв: что известно

Затем включили сирену.

Пока никакой информации нет.

Немедленно пройдите в ближайшее укрытие и ждите информацию из официальных источников.

Берегите себя.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре раздался взрыв: что известноУкраїнська Новости Днепра про В Днепре раздался взрыв: что известноРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Заряжайте все: сегодня на Днепропетровщине введены экстренные отключения света
    Новости Днепра
    Сегодня 10:21
    Заряжайте все: сегодня на Днепропетровщине введены экстренные отключения света

    Ситуация с электричеством в Украине остается тяжелой.

    В Днепре на Рабочей горела квартира в многоэтажке
    Новости Днепра
    Сегодня 09:14
    В Днепре на Рабочей горела квартира в многоэтажке

    В пятницу, 25 ноября, в 16:00 на линию «101» сообщили…

    Выпустили почти 60 снарядов: как прошла ночь на Днепропетровщине
    Новости Днепра
    Сегодня 08:29
    Выпустили почти 60 снарядов: как прошла ночь на Днепропетровщине

    Россияне снова терроризировали Никопольщину.

    В Днепре горел дом: погиб мужчина и пострадала женщина
    Новости Днепра
    Вчера 18:23
    В Днепре горел дом: погиб мужчина и пострадала женщина

    Сегодня, 25 ноября, в 10:22 на линию «101» сообщили о…

    Последние новости

    Мэр Днепра прокомментировал взрывы в Днепре
    Мэр Днепра прокомментировал взрывы в Днепре

    Сегодня около 11:37 горожане слышали взрывы.

    Сегодня 12:10
    0
    просмотров
    Не выдержали нагрузку: в Днепре на левом берегу вышли из строя колонки с водой
    Не выдержали нагрузку: в Днепре на левом берегу вышли из строя колонки с водой

    Для обеспечения водой жителей Днепра на левом берегу активно бурят скважины и обустраивают вокруг них колонки.

    Сегодня 11:51
    1
    просмотров
    Брак онлайн: в «Дії» тестируют новую услугу
    Брак онлайн: в «Дії» тестируют новую услугу

    На портале «Дія» начинается тестирование услуги подачи заявления для регистрации брака.

    Сегодня 10:52
    3
    просмотров
    Заряжайте все: сегодня на Днепропетровщине введены экстренные отключения света
    Заряжайте все: сегодня на Днепропетровщине введены экстренные отключения света

    Ситуация с электричеством в Украине остается тяжелой.

    Сегодня 10:21
    0
    просмотров
    В Днепре на Рабочей горела квартира в многоэтажке
    В Днепре на Рабочей горела квартира в многоэтажке

    В пятницу, 25 ноября, в 16:00 на линию «101» сообщили о возгорании квартиры в жилом доме по улице Рабочей.

    Сегодня 09:14
    0
    просмотров
    Выпустили почти 60 снарядов: как прошла ночь на Днепропетровщине
    Выпустили почти 60 снарядов: как прошла ночь на Днепропетровщине

    Россияне снова терроризировали Никопольщину.

    Сегодня 08:29
    1
    просмотров
    Захватите с собой зонт: сегодня днепрян ждет дождливая погода
    Захватите с собой зонт: сегодня днепрян ждет дождливая погода

    Одевайтесь теплее, друзья!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    На вокзале Днепра банда грабила людей: им грозит от 7 до 10 лет тюрьмы
    На вокзале Днепра банда грабила людей: им грозит от 7 до 10 лет тюрьмы

    Банда из 4 человек грабила людей на вокзале Днепра. Среди злоумышленников была и одна женщина.

    Вчера 22:00
    просмотров
    В Днепре возле Макдональдса — большой пожар (ФОТО, ВИДЕО)
    В Днепре возле Макдональдса — большой пожар (ФОТО, ВИДЕО)

    Пожар вспыхнул возле McDonald's около торгового центра "Дафи".

    Вчера 21:15
    просмотров
    Висел на дереве взле могил: в Кривом Роге на кладбище повесился мужчина: фото 18+ (ФОТО 18+)
    Висел на дереве взле могил: в Кривом Роге на кладбище повесился мужчина: фото 18+ (ФОТО 18+)

    В Кривом Роге на кладбище повесился мужчина. Об этом сообщают в соцсетях.

    Вчера 20:30
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх