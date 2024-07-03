В Днепре раздается серия взрывов: не покидайте укрытия

Днепряне слышат серию взрывов.

В Днепре раздается воздушная тревога, первый взрыв услышали около 08:45.

Прозвучало уже несколько взрывов, глава ОГА Сергей Лысак просит оставаться в укрытиях.

Воздушные силы ВСУ сообщают о ракете через Запорожье в направлении Днепр/Павлоград.

Сохраняйте спокойствие, не покидайте укрытия! Не приближайтесь к окнам.

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